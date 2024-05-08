«Όσο πιο δυνατό είναι το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη τόσο μεγαλύτερη απειλή θα νιώθει η Νέα Δημοκρατία και θα έχει την επόμενη μέρα ο λαός ισχυρή σοβαρή αντιπολίτευση, αλλά και μία ισχυρή κυβερνητική επιλογή για τις επόμενες εθνικές εκλογές».

Αυτό ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη από τα Χανιά, ξεκινώντας την περιοδεία του στην Κρήτη.

Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος συνοδεύεται από υποψήφιους ευρωβουλευτές και στελέχη του κόμματος, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σε σημεία της πόλης, στην οποία παρίστατο και ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, συναντήθηκε με πολίτες και συνομίλησε μαζί τους.

«Θέλω να ευχηθώ σε όλους και όλες χρόνια πολλά. Όπως καταλαβαίνετε έχουν μείνει λιγότερο από πέντε εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. Για εμάς είναι κρίσιμες οι εκλογές, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να υπάρξει σοβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση στον τόπο. Είναι ο μόνος δρόμος για να μπορεί να υπάρξει η φωνή της λογικής, της προόδου απέναντι σε μία κυβέρνηση που κλιμακώνει την αλαζονεία της. Όσο η Νέα Δημοκρατία δεν νιώθει μία σοβαρή πολιτική απειλή, τόσο τα πράγματα θα χειροτερεύουν για τον ελληνικό λαό, διότι πολύ απλά δεν θα έχει προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την ακρίβεια. Για όλα θα υπάρχει η απάντηση του 41% και για αυτό ζητώ εδώ από την Κρήτη την ιδιαίτερη πατρίδα μου, να υπάρξει ένα διπλό μήνυμα αποδοκιμασίας, απέναντι σε ό,τι έχει συμβεί στον τόπο τον τελευταίο χρόνο. Και μιλώ για τη συγκάλυψη σοβαρών σκανδάλων, την τραγωδία των Τεμπών, την ακρίβεια που δεν αντιμετωπίζεται αλλά κλιμακώνεται, απέναντι σε μία οικονομική πολιτική την οποία ο κ. Μητσοτάκης τη θεωρεί επιτυχημένη. Αλλά πώς γίνεται να είναι επιτυχημένη η οικονομική πολιτική, όταν ο λαός τον οποίο κυβερνά έχει τη χειρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την ευρωζώνη; Απέναντι σε όλα αυτά χρειάζεται μία απάντηση αποδοκιμασίας αλλά και συγχρόνως ενίσχυσης της δημοκρατικής παράταξης. Όσο πιο δυνατό είναι το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη τόσο μεγαλύτερη απειλή θα νιώθει η Νέα Δημοκρατία και θα έχει την επόμενη μέρα ο λαός ισχυρή σοβαρή αντιπολίτευση αλλά και μία ισχυρή κυβερνητική επιλογή για τις επόμενες εθνικές εκλογές» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επίσης, για την κίνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να λειτουργήσει η Μονή της Χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, ως τζαμί και την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, ανέφερε: «Τέσσερις μέρες πριν συναντήσει ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Ερντογάν, ο Ερντογάν εγκαινιάζει ως τζαμί τη Μονή της Χώρας. Και σήμερα ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει αυτή την απαράδεκτη ενέργεια, υποβαθμίζοντάς την, ως μία αχρείαστη ενέργεια. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν μία επικίνδυνη πράξη απέναντι στις ευρωπαϊκές αξίες, απέναντι σε ένα ακόμα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς του παγκόσμιο πολιτισμού, μία ακόμα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν και μάλιστα, όταν γνωρίζουμε ήδη τις επιπτώσεις για τις οποίες μιλούν οι ειδικοί και έχουν συμβεί στην Αγία Σοφία, όταν μετατράπηκε σε τζαμί». Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα: «Ξαφνιαστήκαμε από αυτή την ενέργεια της Τουρκίας; Ήταν μία διακηρυγμένη πράξη από το καλοκαίρι του 2020. Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποτρέψουν αυτή την προκλητική ενέργεια; Τίποτα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι όσο χαριεντίζονται με τον σουλτάνο, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Η Τουρκία χρειάζεται μία ολιστική απάντηση και δεν μπορεί να είναι άλλη από κυρώσεις, όταν προσβάλλει ανθρώπινα δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών και όταν δεν σέβεται μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως είναι η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέπτεται αυτή την ώρα το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της πόλης, το οποίο διαμορφώνεται αυτή την περίοδο, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με στελέχη του κόμματος και τη γραμματεία του στα Χανιά.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.