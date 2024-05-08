Ρωμανός: Κατάντια της αξιωματικής αντιπολίτευσης

«Μετά το χθεσινό ρεσιτάλ χυδαιότητας του κ. Κασσελάκη, η κ. Κεχαγιά προσπάθησε σήμερα να μαζέψει τα ασυμμάζευτα αντιμετωπίζοντας τους πολίτες ως ιθαγενείς και υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανήρτησε στα social media "παρερμηνεύθηκαν"… Την ίδια ώρα ο κ. Βασιλειάδης και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζουν τη θέση τους από τις "παρερμηνευμένες" αναρτήσεις του προέδρου τους, ουσιαστικά αδειάζοντάς τον, προς τιμήν τους!» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

«Ωστόσο, ο κ. Κουρουμπλής βγήκε και δήλωσε ευθαρσώς ότι συμφωνεί με τον κ. Κασσελάκη για τους "υπουργούς - δολοφόνους"! Φυσικά, δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση καθώς είναι ο ίδιος που είχε αποκαλέσει παλαιότερα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση δολοφόνων. Τότε, βέβαια, είχε διαγραφεί από την ηγεσία του κόμματός του. Σήμερα απλώς ακολουθεί τη γραμμή της νέας ηγεσίας» προσθέτει.

«Αυτή είναι η κατάντια της αξιωματικής αντιπολίτευσης» υπογραμμίζει καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

