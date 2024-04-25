Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τις ραγδαίες εξελίξεις που διαδραματίζονται στα δεξιά της παρακολουθεί η κυβέρνηση, συνεχίζοντας αμετακίνητη την προεκλογική στρατηγική της, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αποδίδει καρπούς, μη επηρεαζόμενη από το τοξικό κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της αντιπολίτευσης, ούτε από τις βιαιότητες που καταγράφονται από στελέχη κομμάτων "δεξιότερα" της ΝΔ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση στέκεται απέναντι στα φαινόμενα εκχυδαϊσμού της Δημοκρατίας.

Η ομόφωνη απόφαση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου που μπλόκαρε τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις επικείμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, παρατηρώντας ωστόσο τη θεσμική θωράκιση που προσέφερε ο νόμος της ΝΔ και θέτοντας απέναντι τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παρά τη δυνατότητα που είχε να καταθέσει, όπως έκανε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά υπόμνημα κατά της συμμετοχής του κόμματος του Βασίλη Στίγκα στις ευρωεκλογές, το έκανε "κατόπιν εορτής" σχολίαζε πηγή, αναφερόμενη στη ληξιπρόθεσμη προσπάθεια που έκανε το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. "Κάποιοι, δυστυχώς, προτιμούν να «ψαρεύουν» ψήφους σε θολά νερά από το να υπερασπίζονται τη Δημοκρατία μας με πράξεις" δήλωσε ο ,κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιθέτως, για την κυβέρνηση το ακροατήριο των Σπαρτιατών είναι σαφώς εκτός των πολιτικών της στοχεύσεων. Άλλωστε, όπως αποτυπώνουν και όλες οι μετρήσεις, το ποσοστό που εμφανίζει το ακροδεξιό κόμμα των Σπαρτιατών, 1,1% κατέγραψε στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action24, δείχνει την καταβαράθρωσή του και δεν φαίνεται να ενισχύεται από τυχόν διαρροές της ΝΔ.

Αντιθέτως, η γαλάζια κινητοποίηση που συνεχώς ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα των στελεχών ανά την Ελλάδα, αλλά και οι κινήσεις που έγιναν στην εσωκομματική σκακιέρα της ΝΔ, αποδίδουν μετρήσιμους δημοσκοπικούς καρπούς για την παράταξη της Πειραιώς και το κυβερνητικό επιτελείο βλέπει αυτές τις μέρες ότι "φρέναρε" η καθοδική τάση των ποσοστών του που παρατηρούνταν σε συγκεκριμένες περιφέρειες τους προηγούμενους μήνες και παρατηρείται επανασυσπείρωση των δυνάμεων της παράταξης. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η δημοσκοπική αυτή εικόνα αποτυπώνει πως έχει αρχίσει να εμπεδώνονται τα μηνύματά του στο κομματικό ακροατήριο και κυρίως ότι οι επικείμενες κάλπες του Ιουνίου δεν είναι χαλαρές και πρέπει να αντιμετωπιστούν με εθνικά χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς, έχουν αποφασίσει ότι θα επιμείνουν στη θετική πολιτική ατζέντα που έχει να κάνει με τις κυβερνητικές πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν και προωθούνται προς βελτίωση της καθημερινότητας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αφήνοντας πίσω παλαιοκομματικές και τοξικές συμπεριφορές, που πλήγωσαν τη χώρα στο παρελθόν, αλλά παρ' όλα αυτά η αντιπολίτευση δεν τις "αποκηρύσσει".

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο πρωθυπουργός συνεχίζει τις κινήσεις στο εσωκομματικό στερέωμα, με αλλεπάλληλες συσκέψεις, με τα γκρουπ των βουλευτών του, δίνοντας οδηγίες "προς ναυτιλομένους" ώστε στο τέλος της προεκλογικής μάχης να αποτυπωθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

