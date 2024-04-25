Με τον πατέρα του 10χρονου παιδιού που σύμφωνα με καταγγελία του δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από αρχαιοφύλακα στην Νίσυρο συναντήθηκε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έχει ανοίξει του «ασκούς του Αιόλου» στη μικρή κοινωνία της Νισύρου καθώς μετά την καταγγελία «άνοιξαν» πολλά στόματα και διαπιστώθηκε ότι και άλλα παιδιά είχαν πέσει σύμφωνα πάντα με καταγγελίες θύματα του αρχαιοφύλακα.

Επιπλέον, ο πατέρας κινδυνεύει με απέλαση.

«Υπενθυμίζεται ότι ο αλλοδαπός γονέας μετέβη στην Κω προκειμένου να καταγγείλει τη σεξουαλική παρενόχληση του 10χρονου παιδιού του από κάτοικο της Νισύρου, και επειδή δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα, συνελήφθη και κινδύνευσε να απελαθεί, αν και εργάζεται εδώ και επτά χρόνια στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας στη Νίσυρο συνελήφθη, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων του νησιού. Σύσσωμοι εκδώσαν ψήφισμα συμπαράστασης συγκεντρώνοντας πάνω από 170 υπογραφές ενώ συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα απαιτώντας την απελευθέρωση του.»

Σήμερα στη Νίσυρο αναζήτησα και συνάντησα τον Σαϊμίρ. Έναν βιοπαλαιστή πατέρα που από τα άγρια χαράματα έως αργά το βράδυ εργάζεται για να συντηρήσει την οικογένειά του, τη σύζυγό του, τα δυο του παιδιά.

Ο Σαϊμίρ, ο γιος του, ύψωσαν ανάστημα και κατήγγειλαν ένα -όπως φαίνεται- κατ’ εξακολούθηση έγκλημα.

Οφείλουμε να σταθούμε στο πλάι τους. Η κοινωνία της Νισύρου το απέδειξε στην πράξη.

Οφείλει και η πολιτεία να παράσχει ψυχολογική υποστήριξη στους καταγγέλλοντες, αλλά και να τους προστατεύσει νομικά.

Στο πρώτο σκέλος, ήδη εθελοντές ψυχολόγοι / ψυχοθεραπευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα συνδράμουν. Το δεύτερο είναι απόφαση της κυβέρνησης.

Εμείς, ως αξιωματική αντιπολίτευση, στεκόμαστε πλάι στο δίκιο. Σθεναρά.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο Στ. Κασσελάκης με τη συνάντηση του πατέρα και τι του μετέφερε.

Πηγή: skai.gr

