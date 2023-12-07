Θετικά σχόλια στα τουρκικά ΜΜΕ για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα

Με θετικό πρόσημο ήταν οι ανταποκρίσεις Τούρκων δημοσιογράφων που βρέθηκαν στην Αθήνα για να μεταδώσουν τις εξελίξεις γύρω από τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει βέβαια τι θα πει ο Ερντογάν στη πτήση της επιστροφής του, καθώς συνηθίζει τις ειδήσεις να τις βγάζει μέσα στο αεροπλάνο. Αναμένεται επομένως αργά το βράδυ ή αύριο το πρωί να βγουν οι ειδήσεις από την τουρκική πλευρά.

Τα τουρκικά ΜΜΕ προβάλλουν τις δηλώσεις Ερντογάν όσον αφορά τη νέα περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας ότι αυτές θα μπορέσουν να αποτελέσουν παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο.

Κάνουν αναφορά επίσης στην ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες σχετικά με τα θέματα του Αιγαίου, ενώ τονίζουν τη σταθερή στάση, και από τις δύο πλευρές, όσον αφορά το Κυπριακό.

Τέλος μιλούν και για το κυρίαρχο θέμα στην Τουρκία που δεν είναι άλλο από τον πόλεμο στη Γάζα, και τις αναφορές του Τούρκου προέδρου για τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή.

