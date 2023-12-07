Ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτζιγιές και ο προπονητής του μπασκετικού Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν υποδέχθηκαν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έξω από την τουρκική πρεσβεία, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Είναι ενδεικτικό ότι Ερντογάν και Αταμάν μίλησαν επί αρκετή ώρα έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας, με τον Τούρκο πρόεδρο να ακούει χαμογελαστός τον τεχνικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Αταμάν με ειδική άδεια έφυγε για λίγες ώρες από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού Aktor για το σημερινό παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε στην τουρκική πρεσβεία για να υποδεχθεί στην Αθήνα τον Τούρκο πρόεδρο ως ο πιο εξέχων Τούρκος πολίτης που εργάζεται στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατευθύνθηκε στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα αφότου ολοκληρώθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας συναντήθηκε με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και μέλη της οικογένειας του Αχμέτ Σαδίκ. Λίγο πριν τις 5:30 το απόγευμα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναχώρησε για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Η τουρκική πρεσβεία βρίσκεται στη Βασιλέως Γεωργίου, κοντά στην Ηρώδου Αττικού, όπου βρίσκονται και το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου.

