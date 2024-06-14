Ξεκληρίζεται μια γενιά... Με βάση στοιχεία από ανοιχτές πηγές που συλλέγουν δημοσιογράφοι της ρωσικής υπηρεσίας του BBC σε συνεργασία με τον ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί τα ονόματα 56.453 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, αλλά υπάρχουν εκτιμήσεις και για υπερδιπλάσιους νεκρούς.

Ειδικότερα, οι εβδομαδιαίοι δείκτες για τις απώλειες της Ρωσίας αυξάνονται και πάλι, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στη συνεχιζόμενη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων προς την κατεύθυνση του Χαρκόβου.

Τις προηγούμενες δύο εβδομάδας επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ακόμη 1.689 Ρώσων.

Το 14% των νεκρών Ρώσων που έχουν ταυτοποιηθεί ήταν εθελοντές, δηλαδή εντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις μετά την εισβολή και υπέγραψαν συμβάσεις με τον στρατό με δική τους επιθυμία. Το 12% ήταν επίστρατοι.

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται μεταξύ των κρατουμένων, που πήγαν στο μέτωπο από τις σωφρονιστικές αποικίες κρατουμένων. Στην κατηγορία αυτή αναλογεί το 20% των απωλειών της ρωσικής πλευράς.

Ο πραγματικός αριθμός των απωλειών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχει καταγραφεί με βάση τις ανοιχτές πηγές: ανακοινώσεις αξιωματούχων και ΜΜΕ, δημοσιεύσεις συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πληροφορίες από νεκροταφεία.

Στην κατηγορία των εθελοντών αυτή την περίοδο καταγράφονται αυξανόμενες απώλειες.

Από το φθινόπωρο του 2023 παρατηρείται μια τέτοια αύξηση. Από τον Οκτώβριο οι εβδομαδιαίες απώλειες εθελοντών δεν είναι κάτω των 75 ανθρώπων την εβδομάδα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 252 εθελοντών. Οι απώλειες αυτές οφείλονται στο ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών που πρόσφατα υπέγραψαν συμβάσεις είναι ηλικίας 40-49 ετών. Ταυτοποιήθηκαν επίσης τα ονόματα 94 ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία εθελοντής, ο Μιχαήλ Σουβάλοφ, ήταν 71 ετών.

Από την έναρξη της εισβολής η Ρωσία έχασε στην Ουκρανία 3.630 αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων 421 που είχαν βαθμό συνταγματάρχη και άνω.

Μεταξύ των νεκρών αξιωματικών, ξεχωρίζουν οι στρατιωτικοί πιλότοι, που είναι μοναδικοί και αποτελούν τα επίλεκτα τμήματα κάθε στρατού. Η εκπαίδευση ενός πιλότου μαχητικού αεροσκάφους μπορεί να διαρκέσει από 15-17 χρόνια και το κόστος να φθάσει στα 12-14 εκατομμύρια δολάρια.

Μέσα σε δύο χρόνια η Ρωσία έχει χάσει τουλάχιστον 245 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων των πλοηγών και των μηχανικών πτήσης). Από αυτούς το 80% είναι απώλειες πληρωμάτων.

Τουλάχιστον 16 εκ των πιλότων που σκοτώθηκαν ήταν ηλικίας άνω των 50 ετών. Είναι γνωστό ότι μερικοί εξ αυτών έπρεπε να έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν μερικά χρόνια.

Οι 56.452 νεκροί Ρώσοι στρατιωτικοί είναι οι απώλειες που ταυτοποιήθηκαν με βάση ανοιχτές πηγές.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών Ρώσων (χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι στρατιωτικοί από τις περιοχές των λεγόμενων αυτόνομων δημοκρατιών του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ) ενδέχεται να είναι διπλάσιος. Στο συμπέρασμα αυτό, γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC, καταλήξαμε μελετώντας συστηματικά την κατάσταση στα νεκροταφεία 70 κατοικημένων περιοχών σε όλη τη Ρωσία.

Συνεπώς ο πραγματικός αριθμός των Ρώσων που έχουν σκοτωθεί μπορεί να υπερβαίνει τις 113.000, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απώλειες μονάδες των αυτονομιστών. Στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τα τέλη Νοεμβρίου, θα μπορούσαν να έχουν σκοτωθεί επιπλέον 23.500 αναφέρεται στην έρευνα. Αυτός ο αριθμός ανάγει τον συνολικό αριθμό των απωλειών στους 136.500 νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

