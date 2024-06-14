Σε εξέλιξη αυτή την ώρα επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών με συλλήψεις και εφόδους στα σπίτια μελών της σπείρας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του LamiaReport εντοπίστηκε μεγάλη χασισοφυτεία με περίπου 2.500 δέντρα σε περιοχή της Λοκρίδας κοντά στο χωριό Γουλέμι.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών από την Αθήνα παρακολουθούσαν καιρό τα μέλη της σπείρας που εμπλέκεται στην υπόθεση, και σήμερα Παρασκευή προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση με συλλήψεις, κατασχέσεις αυτοκίνητων και εφόδους στα σπίτια των υπόπτων.

Το ρεπορτάζ του LamiaReport αναφέρει ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι είναι αλλοδαποί Αλβανικής υπηκοότητας, ωστόσο φέρεται να εμπλέκεται και ένας αστυνομικός που υπηρετεί στη Λοκρίδα, ο οποίος έχει συλληφθεί από τους συναδέλφους του, της Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι σοκαρισμένοι από την είδηση για την εμπλοκή του αστυνομικού, αφού η όλη εικόνα του και συμπεριφορά του σε καμία περίπτωση δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να είχε οποιαδήποτε σχέση με κάτι τέτοιο.

