«Χρυσή» στο ελεύθερο ομαδικό Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Βελιγραδίου η Εθνική ομάδα.

Η ομάδα, αποτελούμενη από τις Μαρία Αλζιγκούζη–Κομηνέα, Θάλεια Δαμπάλη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ζωή Καράγγελου, Μαρία Καραπαναγιώτου, Άρτεμη Κουτράκη, Σοφία Ρηγάκου, Βασιλική Θάνου, εκτέλεσε θαυμάσια το πρόγραμμά της με θέμα “Warriors” και συγκέντρωσε 270.1980 βαθμούς που ήταν αρκετοί για την πρώτη θέση.

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Εθνική ομάδα στη διοργάνωση και τρίτο συνολικά, έχοντας και δύο ασημένια. Επίσης, είναι το πρώτο χρυσό για την Ελλάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και 12ο συνολικά.

Το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα κατέκτησε η Ιταλία με 254.7454 βαθμούς και το χάλκινο η Μ. Βρετανία με 219.0228 βαθμούς.

