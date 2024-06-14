Νέο μήνυμα Κέιτ για την «μάχη» της με τον καρκίνο- Συνεχίζει τις χημειοθεραπείες

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά από τα Χριστούγεννα προανήγγειλε η ίδια η Κέιτ Μίντλετον με γραπτό «προσωπικό μήνυμα» που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Η δήλωσή της συνοδεύθηκε από φωτογραφία της που τραβήχτηκε από επαγγελματία φωτογράφο μέσα στην εβδομάδα στη φύση στο Ουίνδσορ, με την ίδια να δείχνει καλά.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και ότι υποβάλλεται σε επικουρική χημειοθεραπεία σοκάροντας τους Βρετανούς, θα παραστεί το Σάββατο στο Trooping the Colour, την ετήσια μεγαλοπρεπή στρατιωτική τελετή για τα επίσημα γενέθλια του μονάρχη.

Στο μήνυμά της δηλώνει εντυπωσιασμένη από τα μηνύματα συμπαράστασης που έχουν βοηθήσει την ίδια και τον σύζυγό της Γουίλιαμ στις δύσκολες στιγμές.

Συνεχίζει λέγοντας ότι σημειώνει «καλή πρόοδο», αλλά όπως γνωρίζουν όσοι έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία «υπάρχουν καλές μέρες και κακές μέρες».

Σημειώνει πως η θεραπεία της είναι σε εξέλιξη και ότι θα συνεχιστεί για λίγους ακόμα μήνες.

Αποκαλύπτει ότι τις ημέρες που αισθάνεται αρκετά καλά εμπλέκεται στη σχολική ζωή των παιδιών της, κάνει πράγματα που της δίνουν ενέργεια και έχει αρχίσει να κάνει λίγη δουλειά από το σπίτι. Πρόκειται για συναντήσεις στο Ουίνδσορ με ανθρώπους που εργάζονται για αυτήν.

Στο σημείο αυτό δηλώνει ότι ανυπομονεί να παραστεί με την οικογένειά της στην παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Κέιτ Μίντλετον θα μεταβεί από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο χώρο όπου θα διεξαχθεί το Trooping the Colour σε άμαξα, μαζί με τα τρία της παιδιά.

Πρόκειται για μια απόσταση περίπου δέκα λεπτών.

Θα παρακολουθήσει την τελετή μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια από το γραφείο που συνήθως συγκεντρώνεται η βασιλική οικογένεια με θέα τον χώρο της παρέλασης. Στη συνέχεια αναμένεται να συνοδεύσει τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην παραδοσιακή εμφάνιση στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Όλα τα παραπάνω σχέδια θα μπορούσαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή ανάλογα με το πώς αισθάνεται η πριγκίπισσα Κέιτ.

Στο μήνυμά της προσθέτει στη συνέχεια ότι ελπίζει να συμμετάσχει σε κάποιες δημόσιες υποχρεώσεις το καλοκαίρι, «γνωρίζοντας όμως ότι δεν έχω ξεμπερδέψει ακόμα».

Καταλήγει λέγοντας ότι μαθαίνει να είναι ασθενής, με αβεβαιότητα και μέρα με τη μέρα, ακούγοντας το σώμα της και δίνοντας στον εαυτό της το χρόνο που χρειάζεται για να γιατρευτεί.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ γνωστοποίησε πως ο βασιλιάς Κάρολος είναι «χαρούμενος» που η νύφη του θα παραστεί στην αυριανή τελετή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.