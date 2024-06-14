Ανέβηκε η ένταση στο ΟΑΚΑ αρκετές ώρες πριν τον πέμπτο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.

Όπως έγινε γνωστό, έγινε προσπάθεια εισβολής στο γήπεδο από οπαδούς «πράσινων», οι οποίοι προφανώς προσπάθησαν χωρίς εισιτήρια να μπουν στις κερκίδες. Η αστυνομία απέτρεψε το ντου και απώθησε τους εν λόγω, οπαδούς ωστόσο υπήρχαν και… παράπλευρες απώλειες.

Διότι υπήρξαν οπαδοί που δέχτηκαν χτυπήματα από αστυνομικούς, ένας από αυτούς μάλιστα είχε δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι και ήταν αιμόφυρτος. Μάλιστα, στην προσπάθεια των αρχών να σταματήσουν το "ντου" των οπαδών, υπήρξε και κόσμος που είχε εισιτήρια αλλά βρέθηκε στη λάθος ώρα τη λάθος στιγμή και χτυπήθηκε.

Μετά το ατυχές συμβάν, οι τραυματισμένοι (ευτυχώς ελαφρά) οπαδοί δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες.

