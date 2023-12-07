Πιερρακάκης: Συμφωνία για Επαγγελματική Κατάρτιση με τον Τούρκο ομόλογό του

Την υπογραφή Συμφωνίας για την Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση με τον Τούρκο ομόλογό του Γιουσούφ Τεκίν δημοσιοποίησε με ανάρτηση του στα social media ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας, ταυτόχρονα, τα ειδικότερα πεδία που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, καθώς και την συγκρότηση Κοινής Ομάδας Εργασίας που θα εποπτεύει την εφαρμογή και την αξιολόγηση της.

«Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan και της υποδοχής του από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμετείχα στο 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για τις κοινές δράσεις των δύο χωρών στον τομέα της Παιδείας.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον ομόλογό μου Yusuf Tekin. Ανταλλάξαμε ιδέες σχετικά με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η συμφωνία προβλέπει προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, ανταλλαγή καλών πρακτικών και σπουδαστών, δρομολόγηση κοινών σχεδίων δράσης και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και συγκρότηση Κοινής Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή, εποπτεία και αξιολόγηση της Συμφωνίας» ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

