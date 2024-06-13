Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία από τις «φωτιές» Μακρόν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Με αστραπιαίες ταχύτητες τρέχουν οι εξελίξεις στη Γαλλία και μάλιστα σε συνθήκες, τουλάχιστον, εκρηκτικές.

24 ώρες ήταν αρκετές, ώστε οι Ρεπουμπλικανοί να δείξουν την πόρτα της εξόδου στον πρόεδρο του κόμματος, Ερίκ Σιοτί, ο οποίος ξεχνώντας το γκωλικό παρελθόν της παράταξης της οποίας ηγούνταν, τόλμησε να προσφέρει χείρα συνεργασίας στο κόμμα της ακροδεξιάς, Εθνική Συσπείρωση.

«Με το να ηγείται μυστικών διαπραγματεύσεων, χωρίς να διαβουλευτεί με το πολιτικό μας κόμμα και τα μέλη του, παραβίασε το κατασταστικό του κόμματός μας» υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση των Ρεπουμπλικανών.

Από την πλευρά του, ο Ερίκ Σιοτί αντιδρά αψηφώντας την ομόφωνη απόφαση των στελεχών του κόμματός του τονίζοντας, μέσω της πλατφόρμας Χ, ότι «είμαι και παραμένω πρόεδρος του κόμματος μας (καθώς) είμαι εκλεγμένος από τα μέλη. Καμία από τις αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, έχουν νομική ισχύ».

Η γενική γραμματέας του κόμματος, Ανί Γκενεβάρ, κάλεσε σε σύγκληση της πολιτικής επιτροπής την Τετάρτη με τον ίδιο τον Σιοτί να τη χαρακτηρίζει ως «παράνομη» και να κλειδώνει τα γραφεία του κόμματος επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Τα μέλη της επιτροπής κατάφεραν να συνεδριάσουν σε άλλον χώρο και εκεί ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του.

Μεταβατικοί πρόεδροι των Σοσιαλιστών ορίστηκαν η γενική γραμματέας του κόμματος, Ανί Γκενεβάρ, αλλά και ο επικεφαλής υποψήφιος του ευρωψηφοδελτίου των Ρεπουμπλικανών, Φρανσουά Ξαβιέ Μπελαμί.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας έλυσε τη σιωπή του για την απόφασή του να προσφύγει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Όπως τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, η επιλογή του αυτή είναι η ύστατη προσπάθειά του για να κρατήσει την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν μακριά από την εξουσία.

«Δεν θέλω να δώσω τα κλειδιά της διακυβέρνησης στην άκρα Δεξιά το 2027» υπογράμμισε σχετικά.

Εξήγησε δε πως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων ετών στη χώρα ολοένα και περισσότεροι ψηφίζουν υπέρ της ακροδεξιάς, επομένως, τώρα, ήρθε η ώρα να αποφασίσουν, εάν όντως θέλουν να τους κυβερνά η Μαρίν Λεπέν.

O Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε συσπείρωση κατά των άκρων, είτε εκείνων στα δεξιότερα της Δεξιάς είτε εκείνων αριστερότερα της Αριστεράς. «Τα πράγματα είναι απλά: διαθέτουμε αφύσικες συμμαχίες και στα δύο άκρα (…) που δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, από την Κυριακή κι έπειτα, «οι μάσκες πέφτουν και σε εξέλιξη βρίσκεται μία μάχη ανάμεσα σε εκείνους που αναζητούν ψήφους και σε εκείνους που μάχονται για τη Γαλλία» αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κίνηση Σιοτί.

Κι ενόσω ο Εμανουέλ Μακρόν μοιάζει ατάραχος μολονότι εκείνος άναψε το φυτίλι των εξελίξεων, η Γαλλία παραμένει σε συνθήκες πολιτικής αναταραχής έπειτα από μία και μόνον βραδιά πολιτικής ανατροπής, αυτής των ευρωεκλογών, με τους αναλυτές να λένε πως εάν οι εξελίξεις τώρα - εν όψει του πρώτου γύρου μοιάζουν με θρίλερ, τότε ας περιμένουμε τον δεύτερο, στις 7 Ιουλίου, όταν όλα θα πάρουν φωτιά.

