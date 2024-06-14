Εισηγήσεις για εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ ακόμη και μέσα στον Ιούλιο φέρεται να εξετάζει θετικά ο Νίκος Ανδρουλάκης για το καλό της παράταξης, υπαναχωρώντας από την αρχική του θέση για εκλογές από τη βάση το φθινόπωρο του 2025.

Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να αντιλαμβάνεται ότι μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα βυθίσει το ΠΑΣΟΚ σε εσωστρέφεια με συνέπεια να γκρεμιστεί ό,τι καλό έχει οικοδομηθεί ως τώρα, και το κόμμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στα αντιπολιτευτικά του καθήκοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ανοίξει τη συζήτηση για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και την απώλεια του διακηρυγμένου στόχου για τη δεύτερη θέση σε όσους των αμφισβητούν, και στη συνέχεια να περιγράψει τον «οδικό χάρτη» που προτείνει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου.

Είναι σαφές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα διεκδικήσει την επανεκλογή του, αναμένοντας από την εσωκομματική αντιπολίτευση να ανοίξει τα χαρτιά της για να συζητηθούν τα πάντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.