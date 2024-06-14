Σήματα για την επαναλειτουργία της ιστορικής Θεολογικής Σχολής της Χάλκης δίνει η Άγκυρα, με τον Τούρκο υπουργό Παιδείας να επανέρχεται στο θέμα. Ο Τούρκος υπουργός Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν, χαρακτήρισε ως σημαντική για τη διεθνή ισχύ της Τουρκίας την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι την απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.





Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν τις σχετικές δηλώσεις του κ. Τεκίν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.



Στη συνέντευξη αυτή ο Τούρκος υπουργός Παιδείας δήλωσε:



«Η Θεολογική Σχολή είναι πολιτικό θέμα, δεν μπορώ να αποφασίσω ο ίδιος. Αν ο κ. πρόεδρος μας ζητήσει να εκπονήσουμε μια μελέτη, είμαστε υπεύθυνοι να του υποβάλουμε μία έκθεση. Επισκέφθηκα τη Θεολογική Σχολή, συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους. Οι ίδιοι ήρθαν δύο φορές. Προσωπικά, πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό για τη διεθνή ισχύ της Τουρκίας και νομίζω ότι θα είναι σωστό από την άποψη των δημοκρατικών αρχών και του κοσμικού κράτους. Προσωπική μου άποψη. Εν τέλει, όποια πολιτική απόφαση και αν ληφθεί, την εφαρμόζουμε. Προς το παρόν, θα ετοιμάσουμε μια σύνοψη για το θέμα αυτό από το 1844, από την ημερομηνία της ίδρυσής της μέχρι την ημερομηνία του κλεισίματός της. Θα συζητήσουμε αν μπορεί να επαναλειτουργήσει ή όχι και εάν μπορεί να ανοίξει νόμιμα».

Ο Τούρκος υπουργός Παιδείας είχε κάνει και προ ημερών δηλώσεις σε σχέση με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.



Σε συνέντευξη του στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό NTV, στις 3 Ιουνίου, είχε πει ότι γίνονται ενέργειες όσον αφορά τη δυνατότητά να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή και οι οποίες ενέργειες θα γίνουν με βάση την απόφαση που θα ληφθεί από όσους διαχειρίζονται την τουρκική εξωτερική πολιτική και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Ο ίδιος είχε δηλώσει και τότε ότι προσωπικά θα ήθελε να δει «ανοιχτή τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης τόσο από την άποψη ότι θα αντικατοπτρίζει το δημοκρατικό υπόβαθρο που διαθέτει η Τουρκία όσο και από την άποψη της θέσης μας σχετικά με την εφαρμογή της κοσμικότητας».





«Αυτό που αναλογεί σε εμάς, είναι αυτό που ζήτησε να κάνουμε ο πρόεδρός μας, όταν πάρουμε την απόφασή μας για το θέμα αυτό, μας ζήτησε να διεξάγουμε έρευνα σχετικά με τις μεθόδους που μπορούμε να εργαστούμε ή τι είδους διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε» είχε αναφέρει στο NTV ο Γιουσούφ Τεκίν.



«Ως εκ τούτου, θα ήθελα να μιλήσω θέτοντας αυτή την επιφύλαξη. Εν τέλει, δεν είμαι εγώ ως υπουργός Εθνικής Παιδείας αυτός που θα αποφασίσει αν θα ανοίξει ή όχι, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών, ο πρόεδρος μας και οι αρμόδιες επιτροπές είναι αυτοί που θα πάρουν αυτή την απόφαση και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την υλοποιήσουμε».

«Όταν εξετάζουμε όλα αυτά, υπάρχει μια απόφαση που έλαβε το συνταγματικό δικαστήριο μετά το πραξικόπημα της 12ης Μαρτίου. Και στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν υπάρχει κάποιο κείμενο που να σχετίζεται ευθέως με το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, υπάρχουν μόνο κάποιες ερμηνείες που αναφέρονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που υπήρχαν εκείνη την εποχή, επομένως το μέρος εκείνο έκλεισε βάση μιας ερμηνείας, ή με βάση την πολιτική συγκυρία της εποχής» διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

