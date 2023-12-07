Τα διεθνή Μέσα για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα - «Ελλάδα - Τουρκία επιδιώκουν επανεκκίνηση των σχέσεων τους»

Στην επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Αθήνα αναφέρονται εκτενώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Με Live ο Guardian καλύπτει λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου με εκτενή αναφορά στις συναντήσεις και όσα διημείφθησαν στη διάρκεια αυτών.

« Η πρώτη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την πρόεδρο Κατερίνα Σακελλαροπούλου φαίνεται να πήγε καλά. Ο Ερντογάν είπε στην κα. Σακελλαροπούλου ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα χαιρετίζει την έναρξη μιας νέας εποχής μεταξύ των δύο χωρών», μεταδίδει το βρετανικό μέσο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε την Πέμπτη στην Ελλάδα σε ένα ταξίδι που στοχεύει στη βελτίωση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ελπίζοντας ταυτόχρονα στην αποκατάσταση των σχέσεων και με τους δυτικούς συμμάχους, γράφει το Associated Press.

Παρά τις βαθιά ριζωμένες διαφορές μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν υποσχέθηκε μια προσέγγιση «win-win» που θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για ευρύτερη συνεργασία, συνεχίζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων καθώς έφτασε στην Αθήνα την Πέμπτη σε μια επίσκεψη που και οι δύο χώρες ελπίζουν να επανεκκινήσουν τους δεσμούς μετά από χρόνια τριβής, μεταδίδει το Reuters.

Η Ελλάδα και η Τουρκία, γείτονες και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, διαφωνούν εδώ και δεκαετίες για ζητήματα όπως το πού αρχίζει και τελειώνει η υφαλοκρηπίδα τους, οι ενεργειακοί πόροι, οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο και την Κύπρο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε την Πέμπτη στην Ελλάδα σε ένα ταξίδι που έχει σκοπό να επιδιορθώσει τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την επανεκκίνηση των σχέσεων με τους δυτικούς συμμάχους, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο ABC.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα σε μια σημαντική διπλωματική αποστολή με στόχο την αναβάθμιση των ιστορικά τεταμένων σχέσεων μεταξύ των γειτονικών κρατών.

Ο Ερντογάν, μαζί με την Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόκειται να προεδρεύσει των κοινών συζητήσεων του υπουργικού συμβουλίου και να πραγματοποιήσει εμπορικές συνομιλίες.

Σε συναντήσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πρόεδρο Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Τούρκος ηγέτης αναμένεται να συζητήσει για το εμπόριο, τα περιφερειακά ζητήματα και το διαχρονικά ακανθώδες ζήτημα της μετανάστευσης, αναφέρει το γαλλικό κανάλι France24.

Σε συνέντευξή του στην ελληνική εφημερίδα Καθημερινή μια ημέρα πριν από την πεντάωρη επίσκεψή του την Πέμπτη, ο Ερντογάν είπε ότι αναζητά ένα «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις με βάση τις αρχές «win-win».

