Παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής ανάμεσα στον απερχόμενο υφυπουργό κ. Χάρη Θεοχάρη και το νέο υφυπουργό κ. Χρίστο Δήμα.

Χατζηδάκης: Του εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια της πολιτικής του διαδρομής

Μετά την τελετή παράδοσης-παραλαβής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Χάρης Θεοχάρης υπήρξε στενός μου συνεργάτης για ένα χρόνο, για μια σειρά από θέματα που απαιτούσαν γνώση, ταχύτητα, σκληρή δουλειά και ειλικρινή ανθρώπινη επαφή. Προωθήσαμε μαζί μια σειρά από πρωτοβουλίες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος. Του εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια της πολιτικής του διαδρομής. Οι γνώσεις του, η εργατικότητά του και η διάθεσή του για προσφορά θα είναι πάντοτε χρήσιμες στη Νέα Δημοκρατία και την Κυβέρνηση.

Με τον Χρίστο Δήμα γνωρίζομαι πολλά χρόνια. Πολιτικός της νέας γενιάς, που έχει παράλληλα νέες ιδέες και διεθνείς παραστάσεις. Αναλαμβάνει την κρισιμότερη ίσως θέση της μέχρι τώρα διαδρομής του. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει και θα συμβάλει αποφασιστικά στη συλλογική μας προσπάθεια να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα».

Θεοχάρης: Είμαι υπερήφανος γιατί προλάβαμε και καταθέσαμε το σημαντικό νομοσχέδιο που βάζει τέλος στην ανομία των ανασφάλιστων οχημάτων

Ο απερχόμενος υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κλείνοντας σήμερα τον κύκλο ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, νιώθω υπερήφανος για το έργο που επιτελέσαμε αυτό τον έναν χρόνο. Για τον μεγάλο αγώνα που δώσαμε προκειμένου να αναθεωρήσουμε το φορολογικό καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών, για την ολοκλήρωση μιας κομβικής μεταρρύθμισης -τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών με τα POS, για τον εξορθολογισμό, μείωση ή και ολική κατάργηση φόρων.

Είμαι υπερήφανος γιατί προλάβαμε και καταθέσαμε το σημαντικό νομοσχέδιο που βάζει τέλος στην ανομία των ανασφάλιστων οχημάτων ενώ προετοιμάσαμε - και θα έρθει προς ψήφιση-την αναμόρφωση του παλιότερου και πιο αναχρονιστικού φόρου του ελληνικού κράτους (εισήχθη το 1836) του χαρτοσήμου με ένα νέο σύγχρονο τέλος, το ψηφιακό τέλος συναλλαγής.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, που έδιναν διαρκώς τον καλύτερο εαυτό τους, συνεισφέροντας καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια.

Ευχαριστώ τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την άψογη συνεργασία. Ευχαριστώ ολόψυχα και τους δύο, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου προσέφεραν καθώς και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τις υπηρεσίες του για την εξαιρετική συνεργασία».

Δήμας: Αναγνωρίζω την ευθύνη και θα προσπαθήσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις

Ο νέος υφυπουργός Χρίστος Δήμας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Είναι μεγάλη τιμή που αναλαμβάνω Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αναγνωρίζω την ευθύνη και θα προσπαθήσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην οικονομική πρόοδο της χώρας μας. Καλή μας αρχή και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη και όλο το οικονομικό επιτελείο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.