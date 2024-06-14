Ένας άνδρας με ακροδεξιές πεποιθήσεις (έχει δεσμούς με νεοναζί) θεωρείται ότι είναι αυτός που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά έναν 12χρονο σε εμπορικό κέντρο στη βόρεια φινλανδική πόλη Όουλου, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η αστυνομία.

Ο ύποπτος στόχευσε επίσης ένα δεύτερο παιδί κατά την επίθεση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, και θα αντιμετωπίσει προκαταρκτικές κατηγορίες για δύο απόπειρες δολοφονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Γραφείο Ερευνών (NBI).

«Η ποινική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η αστυνομία δεν γνωρίζει ακριβώς τα κίνητρα της πράξης. Ωστόσο, γνωρίζει ότι ο ύποπτος έχει ιστορικό σε ακροδεξιές δράσεις», αναφέρει το Εθνικό Γραφείο Ερευνών.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Yle έδειξε εικόνες από μια λίμνη αίματος στο δάπεδο του εμπορικού κέντρου.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο καταδίκασε την επίθεση.

«Η ακροδεξιά βία αποτελεί πραγματική απειλή στη Φινλανδία», δήλωσε ο Όρπο σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Δεν υπάρχει χώρος για εξτρεμισμό οποιουδήποτε είδους σε αυτή τη χώρα».

Η κατάσταση του 12χρονου παιδιού είναι σταθερή μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά την επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ύποπτος, ο οποίος γεννήθηκε το 1990, πιστεύεται ότι μαχαίρωσε το παιδί αρκετές φορές από πίσω πριν τον σταματήσει ένας φρουρός ασφαλείας, αναφέρει το Εθνικό Γραφείο Ερευνών.

Yle sources: Oulu child stabbing suspect has violent record, neo-Nazi links https://t.co/WbvZpIj1O7 — Yle News (@ylenews) June 14, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

