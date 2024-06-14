Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Οι φλόγες στο πέρασμά τους έκαψαν ένα ποιμνιοστάσιο, μέσα στο οποίο υπήρχαν ζώα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 15:15 σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στον Λαγκαδά και το Κολχικό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν και πέντε αεροσκάφη.

Στο πέρασμά τους οι φλόγες έκαψαν και ένα μαντρί στην περιοχή, με συνέπεια να καούν και τα ζώα που βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

