Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της διευρυμένης τουρκικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, συνοδευόμενος από τους γενικούς γραμματείς Υποδομών Κωνσταντίνο Μαγουλά και Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά, είχε μία ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Μεταξύ άλλων, δόθηκε έμφαση στη σιδηροδρομική διασυνοριακή σύνδεση, την κατασκευή της διασυνοριακής οδικής γέφυρας Κήπων-Υψάλων και την πιθανή αναβάθμιση του πλαισίου συνεργασίας στο πεδίο των αερομεταφορών.

Υπήρξε Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για επόμενη σύγκληση Τεχνικής Επιτροπής για τη δεύτερη γέφυρα στον Έβρο, που υπεγράφη από τον CEO της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Ξψνσταντίνο Κουτσούκο και τον αν. διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αυτοκινητοδρόμων της Τουρκίας Σελαχατίν Μπαϊραμκαβούς.

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την πρόοδο των εργασιών στην κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στην περιοχή Κήποι-Ύψαλα, την οποία εποπτεύει η Εγνατία Οδός Α.Ε. και ανακοινώνουν την επόμενη συνάντηση τεχνικών επιτροπών και εμπειρογνωμόνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.