«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας είναι γεμάτος προκλήσεις» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στην τελετή παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να κινηθούμε με ταχύ τρόπο προς τη σωστή κατεύθυνση».

Μάλιστα, είπε ότι «είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε σαν μια ομάδα όλοι μαζί, να δώσουμε όλη μας τη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα».

Μεταξύ άλλων, ο νέος ΥπΑΑΤ, τόνισε ότι η ανάληψη των νέων του καθηκόντων αποτελεί «μεγάλη τιμή για μένα» και υποσχέθηκε ότι θα γίνει ό,τι «είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε μια κοινωνική ομάδα που έχει ιδιαιτερότητες και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας».

Σημείωσε ότι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη κλιματική αλλαγή, αλλά και με την ακρίβεια που υπάρχει. Πρόσθεσε επίσης, ότι «η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική έρχεται και φέρνει νέα ζητήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο έργο που επιτέλεσε ο προκάτοχός του, υπογραμμίζοντας πως όλοι ξέρουν τον μεγάλο αγώνας που έγινε το προηγούμενο διάστημα από το ΥΠΑΑΤ, ο οποίος έδειξε «σε όλη την κοινωνία και στον πρωτογενή τομέα, ότι τίποτα δεν είναι εύκολο».

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Αυγενάκης σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του «δεν ήταν εύκολα τα πράγματα» όμως «κάναμε τον πρωτογενή τομέα ένα 'κλικ' καλύτερο».

Δήλωσε ότι «απομένει πολλή δουλειά για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές τοπίο για τους αγρότες της χώρας μας».

Τέλος, ο κ. Αυγενάκης είπε πως «όταν αιτηθεί, εγώ οι στενοί μου συνεργάτες είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί πάνω από όλα είναι να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο αυτό. Να δείξουμε πως αυτή η κυβέρνηση θα παράξει έργο χρήσιμο».

