«Κοιτάζει τον Αντούνα η ΑΕΚ – Του έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια ο Πινέδα»

Την περίπτωση του Ουριέλ Αντούνα φέρνουν στο προσκήνιο για την ΑΕΚ οι Μεκιξανοί.

Πρόκειται για τον… γνωστό πλέον στο ελληνικό ρεπορτάζ 26χρονο διεθνή εξτρέμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει συνδεθεί κυρίως με τον Παναθηναϊκό (υπενθυμίζεται βέβαια ότι, όπως έχει μεταφέρει και ο Τάσος Νικολογιάννης, η περίπτωσή του δεν παίζει για τους «πράσινους»).

Στα της «Ένωσης», λοιπόν, η ιστοσελίδα «nacionfutbol.com.mx» υποστηρίζει ότι για τον Μεξικανό άσο, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του για το προσεχές Copa America, ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ. Μάλιστα, στο «παιχνίδι» βάζουν και τον συμπατριώτη του, Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος φέρεται να έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον «δικέφαλο».

«Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά και μια ακόμα ελληνική ομάδα, που έχει ήδη Μεξικανούς: Η ΑΕΚ της Αθήνας. Ο Κέρι Ρουίς αναφέρει ότι η ομάδα του Ορμπελίν Πινέδα είναι η άλλη ευρωπαϊκή που κοιτάει τον Αντούνα. Αποκάλυψε ότι ο Πινέδα έχει ήδη μιλήσει με τα καλύτερα λόγια σε αυτόν για την παραμονή του στην Ευρώπη», αναφέρουν σχετικά οι Μεξικανοί.

