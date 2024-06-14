ΗΠΑ: Κυρώσεις κατά εξτρεμιστών Ισραηλινών για παρεμπόδιση της βοήθειας στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα την υιοθέτηση κυρώσεων κατά εξτρεμιστικής ισραηλινής ομάδας, που κατηγορείται ότι παρεμποδίζει τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα - πολιορκούμενο και κατεστραμμένο έδαφος έπειτα από οκτώ και πλέον μήνες πολέμου.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών "χαρακτηρίζει σήμερα βίαιη την Tzav 9, μια εξτρεμιστική ισραηλινή ομάδα, η οποία μπλοκάρει, παρενοχλεί και καταστρέφει τις αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους αμάχους της Γάζας", όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, που είναι ο πρώτος υποστηρικτής του Ισραήλ, μέλη αυτής της ομάδας επιχείρησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα "κλείνοντας δρόμους, μερικές φορές βίαια, κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ της Ιορδανίας και της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης".

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει συγκεκριμένα την 13η Μαΐου, όταν μέλη της Tzav 9 λεηλάτησαν και μετά έβαλαν φωτιά σε δυο φορτηγά κοντά στη Χεβρώνα, στη Δυτική Όχθη, τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια".

"Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει την ευθύνη να εγγυάται την ασφάλεια των αυτοκινητοπομπών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίες διέρχονται από το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη κατευθυνόμενες στη Γάζα", τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να "γίνονται ανεκτές οι ενέργειες δολιοφθοράς και βίας που έχουν στόχο αυτή την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια".

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ισραηλινοί πολίτες επιτέθηκαν σε φορτηγά με την υποψία ότι μεταφέρουν τρόφιμα προς τη Γάζα, όπου η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας ήδη ελέγχεται αυστηρά από τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.