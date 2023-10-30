Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μπορεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να έλκει τα βλέμματα όλης της διεθνούς κοινότητας και οι κινήσεις των κρατών της ευρύτερης περιοχής να επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην εύφλεκτη ζώνη, ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση παράλληλα με την εγρήγορση και την ηχηρή παρουσία της στα διεθνή δρώμενα, παραμένει προσηλωμένη και στο εσωτερικό πεδίο, διατηρώντας ψηλά στην ατζέντα της, την καθημερινότητα, αλλά και τα πολιτικά της στοιχήματα, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη.

Πέραν λοιπόν των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες δεσμεύτηκε προεκλογικά και ήδη τρέχουν προς ψήφιση και υλοποίηση για την ελάφρυνση των πολιτών , όπως το επίδομα θέρμανσης που «τρέχει» αλλά και το νέο επίδομα στο ρεύμα για τις ανάγκες θέρμανσης που έρχεται εντός της εβδομάδας, το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα και στο πολιτικό σκηνικό.

Και μπορεί ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του να δήλωσε ότι οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις του 2023 να κούρασαν τους πολίτες, και εκεί που εστιάζει τώρα η κυβέρνησης είναι η «κάλπη της καθημερινότητας», ωστόσο το 2024, είναι και πάλι μία εκλογική χρονιά.

Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου μπορεί να φαίνονται μακριά και η πολιτική υπεροχή της ΝΔ να φαντάζει αδιατάραχτη, με τα όσα «διαλυτικά» συμβαίνουν στο δεύτερο σε δύναμη πολιτικό κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Πειραιώς και Μέγαρο Μαξίμου σε πλήρη συντονισμό προετοιμάζουν το «εκλογικό πλάνο» που θα τρέξουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου, δεδομένου ότι ναι μεν, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν με σταυρό και όχι με λίστα υποψηφίων, όμως όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει κατάτμηση της επικράτειας σε εκλογικές περιφέρειες.

Οι τελικές αποφάσεις σίγουρα δεν έχουν ληφθεί και συζητείται σε πόσες περιφέρειες θα μπορούσε να «σπάσει» η χώρα, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, τρία σενάρια έχουν πέσει στο γαλάζιο τραπέζι, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Η πρώτη περίπτωση εξετάζει το ενδεχόμενο κατάτμησης σε επτά περιφέρειες και θα είναι ακριβώς όπως και σήμερα οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Θα έχουμε δηλαδή την Αττική, τη Μακεδονία – Θράκη, την Ήπειρο μαζί με τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία μαζί με τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο μαζί με τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, και τέλος το Αιγαίο και την Κρήτη ξεχωριστά. Το δεύτερο σενάριο είναι οι εκλογικές περιφέρειες να είναι έξι, με τη σύμπτυξη σε μία περιφέρεια του Αιγαίου και της Κρήτης και το τρίτο σενάριο προβλέπει οι εκλογικές περιφέρειες να γίνουν πέντε. Σε αυτή την περίπτωση θα ενωθούν σε μία περιφέρεια η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος και το Ιόνιο.

Το βέβαιο ωστόσο είναι πως οι ευρωβουλευτές που θα εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια θα υπολογίζονται με βάση τον πληθυσμό της κάθε περιοχής, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο το Μέγαρο Μαξίμου, τελικά, να βάλει «κόφτη» στους ευρωβουλευτές του που ήδη εκλέχτηκαν από δυο θητείες και πάνω. Στόχος όπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές είναι η ανανέωση της ευρω-ομάδας της ΝΔ, ενώ σε περίπτωση που ισχύσει ο εν λόγω περιορισμός τότε πολλοί από τους σημερινούς ευρωβουλευτές δεν θα μπορέσουν να ξαναθέσουν υποψηφιότητα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η διατήρηση του «σταυρού» στις ευρωεκλογές έχει σαφή πολιτική στόχευση, καθώς το κυνήγι της σταυροδοσίας αυξάνει τη συσπείρωση του κόμματος, όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές.



