Ρέππας για Τέμπη: Kαθοριστικός ο ανθρώπινος παράγοντας

Με την κατάθεση του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Δημήτρη Ρέππα επανεκκίνησαν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για την διερεύνηση των αιτιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο 2009-2011, εκτίμησε ως καθοριστικό τον ανθρώπινο παράγοντα στο δυστύχημα, επισημαίνοντας πάντως πως οι οι συρμοί θα ακινητοποιούνταν αυτόματα αν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Μάλιστα, για τον τρόπο πρόσληψης του «μοιραίου» σταθμάρχη, ο ίδιος δήλωσε πως δεν έπρεπε να επιλεγεί για την συγκεκριμένη θέση.

Ο κ. Ρέππας εκτίμησε, πως υπήρξε «συρροή παραγόντων» που συνετέλεσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας. Έκανε δε λόγο για υποστελέχωση του ΟΣΕ, υπενθυμίζοντας πως κατά την περίοδο της δικής του θητείας υπήρχαν σε κάθε σταθμό δύο σταθμάρχες και ένας επιθεωρητής, ενώ στις αιτίες του δυστυχήματος συμπεριέλαβε και τη μη εφαρμογή της σύμβασης 717.

Κύκλοι της πλειοψηφίας, τονίζουν πως ο κ. Ρέππας εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή, «χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τις πολιτικές ευθύνες που βαραίνουν τον ίδιο».

Όπως αναφέρουν «ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, με ευκολία κατηγόρησε την παρούσα κυβέρνηση για καθυστέρηση στην αποκατάσταση του κέντρου τηλεδιοίκησης στη Λάρισα «ξέχασε» όμως ότι ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος του ΟΣΕ δεν προχώρησε κανένα έργο για την προώθηση του συστήματος αυτού, ούτε «θυμήθηκε» ότι η παρούσα κυβέρνηση ολοκλήρωσε τη σύμβαση 717, η υλοποίηση της οποίας εκκρεμούσε σχεδόν για μια δεκαετία». Προσθέτουν ότι «με προκλητικό τρόπο, ο κ. Ρέππας υπερασπίστηκε με πάθος τη θητεία του και την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα γιατί δεν έκανε τίποτα ώστε να προωθήσει τα έργα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ της περιόδου 1985-2000 τα οποία δεν παραδόθηκαν υποστηρίζοντας πως σε εκείνη την περίπτωση οι επεκτάσεις συμβάσεων ήταν δικαιολογημένες».

«Ο αρχιτέκτονας την εξαθλίωσης του ΟΣΕ που μείωσε κατά 50% την περίοδο 2010-11 το προσωπικό σιδηροδρόμου τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα πάρα το γεγονός πως από 5.151 εργαζόμενους, ο Οργανισμός βρέθηκε με μόλις 2350. Η μείωση του προσωπικού έφερε αλυσιδωτά προβλήματα μεταξύ των οποίων η εγκατάλειψη συντήρησης των ακριβά αγορασμένων συστημάτων ασφαλείας. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις έληξε η θητεία του κ. Ρέππα, άρχισε η διαδικασία δημοπράτησης για την ανάταξη και αναβάθμιση των συγκεκριμένων συστημάτων, δηλαδή το αντικείμενο της 717, κάτι που θα ήταν περιττό εφόσον η συντήρηση γινόταν κανονικά. Παρόλα αυτά ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, βρήκε «λογική» τη μείωση του προσωπικού εκείνη την περίοδο υποστηρίζοντας πως το σύνολο των εργαζομένων ήταν 5.151 και μετατάχθηκαν 2.800, ενώ υποστήριξε ότι το προσωπικό ασφαλείας ήταν ελαφρώς μειωμένο λόγω περικοπής τμήματος του δικτύου και αναστολής λειτουργίας. Ούτε λόγος, βέβαια, για το γεγονός ότι η αναστολή λειτουργίας γραμμών στην Πελοπόννησο αντιστοιχεί σε μόλις 20% του δικτύου ενώ η μείωση προσωπικού επί των ημερών του άγγιξε το 50%. Αυτή η αναντιστοιχία, δικαίως εγείρει ζητήματα ασφαλείας, που όμως δεν φάνηκε να συγκινούν τον πρώην υπουργό ο οποίος επέλεξε σε όλη τη διάρκεια της μαραθώνιας κατάθεσής του να αποτινάξει κάθε σκια ευθύνης από πάνω του», σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι.

Οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής θα συνεχιστούν αύριο το πρωί στις 10 με την εξέταση του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2013 – 2015, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του πρώην προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ Παναγιώτη Θεοφανόπουλου.



