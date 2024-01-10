Του Αντώνη Αντζολέτου

Την προηγουμένη τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιτεθεί με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το γεγονός πως δεν έφερε στη Βουλή τα τρία μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Στα τέλη Οκτωβρίου η Ρένα Δούρου επανέφερε το θέμα και σίγουρα αναμένεται η αξιωματική αντιπολίτευση να το αναδείξει μέσα στο 2024. Πολλοί στην Κουμουνδούρου βλέπουν ομοιότητες με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Οι διαρροές τρομάζουν το Μαξίμου», λένε. Η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα εκτιμούν πως στην Ηρώδου Αττικού βλέπουν την εικόνα που θα βγει προς τα έξω όταν η συγκεκριμένη ρύθμιση μπει για συζήτηση και για ψήφιση στην Ολομέλεια, όμως πλέον τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους.

Δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα για την κυβερνητική παράταξη ειδικά από τη στιγμή που βουλευτές, αλλά και υπουργοί, όπως ο Μάκης Βορίδης, o Κώστας Καραγκούνης, ο Θάνος Πλεύρης, η Άννα Καραμανλή, ο Νότης Μηταράκης, ο Ανδρέας Κατσανιώτης κ.α. δεν φέρονται διατεθειμένοι να κάνουν βήμα πίσω.

Εξηγούν, βέβαια πως απαιτείται να γίνει ένας διεξοδικός διάλογος πριν το νομοθέτημα φτάσει στη Βουλή. Είναι κατανοητό πως η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μια προετοιμασία, καθώς και να καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και παράλληλα τα κόμματα να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο που η Νέα Δημοκρατία δεν θα το περάσει στηριγμένη στις δικές της δυνάμεις, αλλά με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Και δεν αποκλείεται να είναι το δεύτερο στη νέα κυβερνητική θητεία που ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, θα δείξει πάλι τη δυσαρέσκειά του (μετά την τροπολογία για τους εργάτες γης). Το γεγονός πως δεν θα επιτρέπεται για τα ομόφυλα ζευγάρια η υιοθεσία παιδιού από παρένθετες μητέρες ενδεχομένως να αλλάξει λίγο τα δεδομένα.

Το «μασάζ» στις τάξεις της πλειοψηφίας είναι συνεχές. Είναι χαρακτηριστικό πως αν οι διαρροές στην Πειραιώς δεν περιοριστούν πολύ και φτάσουν τις 40-50 οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ (36), του ΠΑΣΟΚ (32), του ΚΚΕ (21), της Νέας Αριστεράς (11) και της Πλεύσης Ελευθερίας (6) θα συμβάλλουν στο να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μαξίμου πως με τη συζήτηση για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ουσιαστικά έχει καταφέρει να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το μείζον θέμα της ακρίβειας που δεν συζητείται στον δημόσιο διάλογο όσο θα έπρεπε. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν τα δικά τους νομοσχέδια που περιλαμβάνουν και την υιοθεσία από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Ποιος θα ήθελε να δοθεί ένα μήνυμα διχασμού της πλειοψηφίας πριν από τις ευρωεκλογές; Στο κυβερνητικό στρατόπεδο μετρούν πολύ και τη στάση της εκκλησίας που αντιδρά έντονα. Απαραίτητες συνεννοήσεις θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Οι βουλευτές ειδικά της περιφέρειας πιέζονται πολύ και από το κοινό τους. Φαίνεται πως υπήρχαν δυο σχολές σκέψεις.

Η πρώτη συνιστούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην μπει σε περιπέτειες πριν από τη ευρωκάλπη του Ιουνίου που μπορεί να του κοστίσουν μείωση της μεγάλη «ψαλίδας» με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Επειδή η συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία έχει πάντα πιο χαλαρά χαρακτηριστικά αν ψηφιστεί πριν το καλοκαίρι – που είναι και το σενάριο που προκρίνεται - ενδεχομένως το πιο συντηρητικό κομμάτι της «γαλάζιας παράταξης» να αποφασίσει να στείλει ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Ήδη υπάρχουν μετρήσεις που η Ελληνική Λύση δείχνει να κερδίζει πόντους. Στη Νέα Δημοκρατία δεν ξεχνούν τις διαφοροποιήσεις που είχαν καταγραφεί κατά την ψήφιση του συμφώνου συμβίωσης το 2015.

Από την άλλη κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πως αν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθυστερήσει να γίνει νόμος του κράτους θα δυσαρεστήσει το κεντρώο κοινό που ακολουθεί την κυβέρνηση από το 2019. Μια συζήτηση που τραβάει σε βάθος, άλλωστε ποτέ δεν βοηθάει. Σε κάθε περίπτωση οι θιασώτες της άποψης πως ο πρωθυπουργός πρέπει να τελειώνει με αυτό το θέμα (πιθανότατα τέλη Φεβρουαρίου θα έχει ψηφιστεί) πιστεύουν πως ο καθαρός πολιτικός χρόνος που υπάρχει, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, δίνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σαφές πλεονέκτημα.

Και όσο πιο νωρίς ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις ευρωεκλογές τόσο το καλύτερο προκειμένου ο διάλογος και η σκόνη που θα έχει σηκωθεί σιγά - σιγά να εξαφανιστεί. Με δεδομένο, μάλιστα πως ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι κατακερματισμένος και δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική συγκρότησης κάποιου δυναμικού σχήματος.

