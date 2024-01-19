Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας εκφράζει την λύπη του για τον πρόωρο χαμό του πρώην βουλευτή Αχαΐας Νίκου Τσούκαλη, σε ηλικία 67 χρόνων. Ο κ. Τασούλας, δήλωσε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του διακεκριμένου πολιτικού στελέχους της Αριστεράς Νίκου Τσούκαλη, που εκπροσώπησε επάξια την πατρίδα του, την Αχαΐα, στη Βουλή των Ελλήνων από το 2007 έως το 2015. Με το προσωπικό πολιτικό στίγμα του, το ήθος και τη σεμνότητά του υπήρξε ένα από τα αγαπητά πρόσωπα που πέρασαν από το Κοινοβούλιο.

Ο Νίκος Τσούκαλης ξεχώρισε για το ήθος, τη μαχητικότητα και την ανθρωπιά του. Ήταν πιστός σε αξίες και αρχές, ευφυής και στοχαστικός, με τόλμη και ισχυρή προσωπική άποψη.

Απευθύνω τα θερμά συλλυπητήριά μου στη σύζυγο, τον γιο και τους άλλους οικείους του για την πρόωρη απώλειά τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

