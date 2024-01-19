«Ολοκληρώνεται σταδιακά και μεθοδικά η προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συγκάλυψη των βαρύτατων κυβερνητικών ευθυνών της ΝΔ για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», σημειώνουν, σε δήλωσή τους, πηγές των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

«Μετά το φιάσκο της άθλιας προσπάθειας ενοχοποίησης του νεκρού μηχανοδηγού, αρνούνται πεισματικά να δεχθούνε ως μάρτυρα τον άνθρωπο που ο εφέτης ανακριτής κάλεσε πρώτο να καταθέσει ενόρκως για τις συνθήκες και τα αιτία του δυστυχήματος, τον άνθρωπο ο οποίος επισήμως και με αποστολή σειράς εγγράφων-εξωδίκων οχλήσεων προς το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προειδοποιούσε για τον κίνδυνο σοβαρού δυστυχήματος» τονίζουν οι ίδιες πηγές, αναφερόμενες στον πρώην πρόεδρο των μηχανοδηγών ΟΣΕ, Κ. Γενιδούνια.

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν: «Ο φόβος τους προφανής, οι ευθύνες τους ακέραιες...».

