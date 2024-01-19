Υπερψηφίστηκε, χθες το βράδυ, από τη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας ενώ προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες ψήφισαν "ΝΑΙ" στη δέσμη μέτρων της κυβέρνησής μας στη μάχη για να διορθωθούν οι δομικές στρεβλώσεις της αγοράς και να μειωθούν άμεσα οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

«Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός της απληστίας δεν θα γίνει ανεκτός. Είμαστε αποφασισμένοι να μπει τάξη στην αγορά, να σταματήσει η παραπλάνηση των καταναλωτών και να στηρίξουμε όλα τα νοικοκυριά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.