Υπερψηφίστηκε, χθες το βράδυ, από τη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.
Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας ενώ προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες ψήφισαν "ΝΑΙ" στη δέσμη μέτρων της κυβέρνησής μας στη μάχη για να διορθωθούν οι δομικές στρεβλώσεις της αγοράς και να μειωθούν άμεσα οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
«Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός της απληστίας δεν θα γίνει ανεκτός. Είμαστε αποφασισμένοι να μπει τάξη στην αγορά, να σταματήσει η παραπλάνηση των καταναλωτών και να στηρίξουμε όλα τα νοικοκυριά».
- Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για τον θάνατο του Νίκου Τσούκαλη
- Νταβός - Μητσοτάκης στο Bloomberg: Την επόμενη εβδομάδα στο υπουργικό ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια - Θα ψηφιστεί αρχές Φεβρουαρίου
- Αρβανίτης στον ΣΚΑΪ: Η Ακρίτα είναι εκλεγμένη βουλευτής, ο Καρανίκας είναι πολίτης - Τα κόμματα πρέπει να είναι πιο δημοκρατικά εσωτερικά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.