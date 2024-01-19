Την άλλη βδομάδα μπαίνει στις επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια, ώστε «να υπάρχει ένας φορέας υπεύθυνα πάνω από όλους τους οργανισμούς, υπηρεσίες -δημόσιες και ιδιωτικές- που θα μας προστατεύει από επιθέσεις», ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, τόνισε ότι πρέπει «να διασφαλίσουμε όλες αυτές τις υποδομές ώστε να μην επιτρέψουμε σε κάποιον κακόβουλο την εισβολή στα προσωπικά μας δεδομένα. Ωστόσο, και οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», συνέστησε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «έρχεται μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία βάζει πλέον νέες βάσεις και υποχρεώνει τις πλατφόρμες να ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Κάθε χώρα δημιουργεί την δική της αρχή, τον δικό της φορέα ο οποίος θα στέλνει ακόμη και αυθημερόν στις πλατφόρμες τις καταγγελίες και εκείνες με την σειρά τους θα πρέπει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απαντούν». Στο μεταξύ, σημείωσε ότι 300.000 ερωτήσεις υποβλήθηκαν στον ψηφιακό βοηθό, ενώ στο Gov.gr Wallet περίπου 160.000 πολίτες «κατέβασαν» στο κινητό τους την εφαρμογή my Auto, η οποία συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για το αυτοκίνητό μας. Ο υπουργός επανέλαβε ότι στις επόμενες μέρες θα προστεθούν στο wallet και η κάρτα αιμοδότη, αλλά και η ακαδημαϊκή ιδιότητα και οι επαγγελματικές ιδιότητες.

Όσον αφορά στον προσωπικό αριθμό ανέφερε ότι «θα είναι ο αριθμός που θα μας ανοίγει οποιαδήποτε διαδικασία στο Δημόσιο. Στο πίσω μέρος της ταυτότητάς μας θα γράφεται ο προσωπικός αριθμός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.