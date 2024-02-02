Με 1.200 κυψέλες που θα χορηγηθούν σε μελισσοκόμους οι οποίοι επλήγησαν από τις καιρικές συνθήκες, η Βουλή θα συνδράμει στο έργο της ανάταξης των πληγών του αγροτικού κόσμου, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, αμέσως μετά το τέλος της Ώρας του Πρωθυπουργού.

«Παίρνοντας αφορμή από την αναφορά σας στη μελισσοκομία, θα μου επιτρέψετε, κ. πρωθυπουργέ, να πω κι εγώ, γιατί και η Βουλή παρακολουθεί αυτά τα προβλήματα, ότι έχω συνάντηση, αμέσως μετά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, τον κ. Ποντίκη. Η Βουλή δέχθηκε ένα αίτημα από τους μελισσοκόμους, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, κι αφού ενημέρωσα και συνεννοήθηκα και με τον υπουργό Γεωργίας, τον κ. Αυγενάκη, χορηγήσαμε 1.200 κυψέλες στην Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων, ως μια μορφή συμπαράστασης προς εκείνους τους μελισσοκόμους που έπαθαν ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα. Άρα και εμείς αντιλαμβανόμεθα και συνεννοούμεθα με την πολιτεία και η Βουλή συντρέχει σε αυτό το έργο της ανάταξης των πληγών του αγροτικού κόσμου», είπε ο πρόεδρος της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

