Μηνύματα τόσο προς το εσωτερικό της χώρας, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προϊδέασε για την ανακοίνωση νέων μέτρων, αύριο από το βήμα της Βουλής, για τους αγρότες, οι οποίοι διαμαρτύρονται τόσο για το κόστος παραγωγής, όσο και για τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα αναπτύξει τις πιο αναλυτικά τις σκέψεις του για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο που μπορεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα στα οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορούν στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου για το 2024, σε μέτρα για τον ΕΛΓΑ και ειδικότερα τις εισφορές και τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι αγρότες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση θέλει να αναγνωρίσει όσα περισσότερα μέτρα μπορεί για τους αγρότες, στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω στο νοσμοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τόνισε ότι «η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αποτελούσε κορωνίδα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας».

Ο πρωθυπουργός καυτηρίασε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεσανατολικό. «Δεν περιποιεί τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε για μία ακόμα φορά σε συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά», τόνισε και πρόσθεσε: «Δυστυχώς έχουμε αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των κρατών-μελών. Όμως, και με δική μου επιμονή, πιστεύω ότι θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε συμπεράσματα, τα οποία θα προχωρούν πέρα από αυτά τα οποία είπαμε τον Οκτώβριο. Είχαμε συμπεράσματα τον Οκτώβριο αλλά τώρα είμαστε αρχές Φεβρουαρίου και πολλά πράγματα άλλαξαν. Προφανώς πρέπει κι εμείς να μπορούμε να προσαρμόσουμε τη θέση μας και να παίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πιο ενεργό ρόλο. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, ως μία χώρα με αξιοπιστία στην ευρύτερη περιφέρεια, θα εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο μπορεί για να συνεισφέρει σε μία ειρηνική επίλυση αυτής της τραγικής κατάστασης η οποία επικρατεί σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά να θέτει και μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της τελικής πολιτικής διευθέτησης του προβλήματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι άλλη από μία λύση δύο κρατών, όπως πολλές φορές έχουμε εξηγήσει».

Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες:

Γεωργία Σκιτζή (ΕΡΤ): Κύριε Πρόεδρε, καλό μήνα. Ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι τα αποτελέσματα της σημερινής Συνόδου; Πού εστιάσατε, που εστίασαν οι ελληνικές θέσεις και αν μπορούμε να πούμε, όπως είπε και η κα Ursula von der Leyen, ότι είναι μια χαρούμενη μέρα για την Ευρώπη, αν ισχύει αυτό και για τη χώρα μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σχετικά σύντομα καταφέραμε και οι 27 χώρες να συμφωνήσουμε στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και φυσικά στην παροχή μίας προβλέψιμης και σημαντικής οικονομικής βοήθειας για την Ουκρανία.

Θέλω να θυμίσω ότι από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχαμε συμφωνήσει στο βασικό πλαίσιο της αναθεώρησης και είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι ελληνικές θέσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν πια και στα οριστικά συμπεράσματα, τα οποία συμφωνήθηκαν σήμερα.

Αναφέρομαι στην αύξηση κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του φακέλου για τη χρηματοδότηση της μετανάστευσης, κάτι το οποίο προφανώς μας αφορά ιδιαίτερα, καθώς η Ελλάδα είναι από τους σημαντικούς αποδέκτες ευρωπαϊκών πόρων από τα ταμεία της μετανάστευσης. Στην αύξηση κατά 1,5 δισ. ευρώ του χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και μια σειρά από πολύ σημαντικές ευελιξίες που αφορούν τα ταμεία συνοχής, το ΕΣΠΑ δηλαδή, που μας επιτρέπουν να έχουμε ένα σημαντικό θετικό δημοσιονομικό όφελος από αυτές τις αναθεωρήσεις.

Άρα, ναι, παρότι μας πήρε μία Σύνοδο παραπάνω από αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει, το γεγονός ότι και οι 27 χώρες κατάφεραν και συμφώνησαν, και σχετικά γρήγορα, νομίζω ότι είναι μία θετική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συζητήσαμε και άλλα θέματα, αλλά φαντάζομαι ότι γι’ αυτά θα με ρωτήσετε στη συνέχεια.

Γιάννης Καντέλης (ΣΚΑΪ): Όποιος βγήκε στους δρόμους των Βρυξελλών είδε ότι τα κτίρια της Ένωσης είναι περικυκλωμένα από αγρότες. Αυτό το θέμα, έστω κι αν δεν ήταν στην ατζέντα, συζητήθηκε μέσα στην αίθουσα με τους υπόλοιπους ηγέτες; Και αν εσείς για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα είστε έτοιμος ίσως αύριο να πείτε κάτι περισσότερο για τα αιτήματα των αγροτών.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, με πρωτοβουλία κάποιων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, το θέμα συζητήθηκε, έστω και ακροθιγώς, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτό αποτυπώνεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Προφανώς είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο, όπως βλέπετε, αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα και θέλω να τονίσω ότι οι ανησυχίες τις οποίες ακούμε πολύ συχνά και στην πατρίδα μας για την αύξηση του κόστους παραγωγής, για το γεγονός ότι οι τιμές μπορεί να συμπιέζονται από τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, είναι προβληματισμοί που, θα έλεγα, βρίσκουν ανταπόκριση σε αγρότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό.

Θέλω καταρχάς να χαιρετίσω τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οποίες θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα αγωνίστηκε παρασκηνιακά, να υπάρξουν τροποποιήσεις για το έτος 2024 σχετικά με το καθεστώς αγρανάπαυσης το οποίο είχε επιβληθεί από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ήδη από το 2020.

Αυτό τι σημαίνει στην πράξη; Ότι παραπάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα απελευθερώνονται για Έλληνες αγρότες, για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Αυτό σημαίνει πρόσθετο εισόδημα αλλά φυσικά και συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα στρέμματα αυτά τα οποία θα καλλιεργηθούν.

Επίσης, θέλω να χαιρετίσω το γεγονός ότι ξεκινάει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένας βαθύς και στρατηγικός διάλογος για δομικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η Κοινή Αγροτική Πολιτική και για τους σημαντικούς περιορισμούς που αυτή επιβάλει στην προσπάθεια την οποία κάνουμε για την πράσινη μετάβαση.

Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία ενδεχομένως να εντοπίσουμε ατέλειες και να διορθώσουμε κάποιες πορείες που έχουμε χαράξει, λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται πια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από εκεί και πέρα, θα έχω την ευκαιρία αύριο να μιλήσω στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία και να αναπτύξω πιο αναλυτικά κάποιες σκέψεις μας για το πώς σκοπεύουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα. Αλλά κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε αυτά αύριο, με περισσότερη άνεση χρόνου, στη Βουλή.

Νίκος Αρμένης (MEGA και ΑΠΕ-ΜΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω στο θέμα των αγροτών. Καταλαβαίνω ότι δεν πήρατε αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θέλω να ρωτήσω αν το θέμα θα επανέλθει. Θα απασχολήσει ένα επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Θα αλλάξει κάποια στιγμή η ευρωπαϊκή πολιτική για τον αγροτικό κόσμο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, κ. Αρμένη, να αποσαφηνίσουμε ότι το 1/3 του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αν δεν υπήρχε Κοινή Αγροτική Πολιτική, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε σήμερα αγροτικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως τον ξέρουμε. Άρα, δίνουμε, δαπανούμε πολλά χρήματα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Όμως, υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το πώς οι Ευρωπαίοι αγρότες, και κατά συνέπεια οι Έλληνες αγρότες, είναι εκτεθειμένοι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τα οποία πρέπει να συζητηθούν.

Παραδείγματος χάρη, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Ζητάμε από τους ευρωπαίους παραγωγούς να προσαρμοστούν σε αυστηρές προδιαγραφές, το οποίο φυσικά αυξάνει το κόστος παραγωγής. Δεν πρέπει να ζητάμε και από τις χώρες οι οποίες εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, να έχουν τους ίδιους και αυτοί περιορισμούς ώστε να μην έχουν ένα φυσικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τα κοστολόγιά τους; Ένα παράδειγμα μόνο από τα θέματα τα οποία έρχονται και πάλι στην επιφάνεια.

Θέλω να τονίσω όμως ότι τα θέματα του πρωτογενούς τομέα είναι μεν ευρωπαϊκά, κάποια όμως θέματα έχουν και εθνικό ή και περιφερειακό χαρακτήρα. Αύριο θα συζητήσουμε, παραδείγματος χάρη, για τη Θεσσαλία, για το τι έχουμε κάνει, για το τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Και αυτό έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Εάν δεν είχαμε καταφέρει να διαπραγματευτούμε, παραδείγματος χάρη, τη χρήση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το παλιό ΕΣΠΑ, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε την ίδια δύναμη πυρός για να στηρίξουμε σήμερα την ανακατασκευή των υποδομών στην Θεσσαλία.

Θα τα κουβεντιάσουμε, όμως, όλα αυτά αύριο. Θέλω να ξαναπώ, για ακόμα μια φορά, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνησή μας, έχει αποδείξει ότι βρίσκεται έμπρακτα κοντά στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και στους αλιείς μας, με μια σειρά από πολιτικές τις οποίες έχουμε εφαρμόσει. Το ίδιο κάνουμε και τώρα, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που προφανώς υπάρχουν, και πιστεύω ότι όταν ξεδιπλώσουμε πλήρως τις πρωτοβουλίες μας θα αντιληφθούν και οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι ότι κάνουμε πραγματικά το καλύτερο δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε μια αντικειμενικά δύσκολη κατάσταση.

Σοφία Φασουλάκη (OPEN): Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε. Είδαμε ότι δόθηκε μια μάχη, και στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής και τώρα, με τον κ. Orbán, προκειμένου να πειστεί να πει το «ναι» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ενόψει και της επικείμενης διεύρυνσης, των Βαλκανίων και άλλων χωρών, της Ουκρανίας αργότερα, πόσο πιθανό βλέπετε να ανοίξει περαιτέρω αυτή η συζήτηση προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενισχυμένες πλειοψηφίες; Και ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας και πόσο τελικά ενωμένη είναι Ευρώπη αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς υπάρχει ήδη ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο για λήψη αποφάσεων με ενισχυμένη πλειοψηφία -το γνωρίζετε αυτό-, όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά σε επίπεδο Συμβουλίων Υπουργών. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ξεκινάει μεν τώρα αλλά έχει πολύ δρόμο να διανύσει, διότι θέλω να θυμίσω ότι για την αλλαγή του καθεστώτος ενισχυμένης πλειοψηφίας απαιτείται καταρχάς ομοφωνία στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι το οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό.

Τώρα, για την στάση του κ. Orbán θα πω μόνο ότι είδατε τελικά ότι μπορέσαμε να βρούμε μια συμφωνία, έστω και αν χρειάστηκε να εξηγήσουμε ότι ήμασταν διατεθειμένοι να προχωρήσουμε και οι 26 χωρίς κατ’ ανάγκη τη σύμφωνη γνώμη του 27ου. Αλλά είναι προτιμητέο να προχωράμε και οι 27, πράγμα το οποίο τελικά, όπως σας είπα, έστω και αν χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνος, καταφέραμε να το πετύχουμε.

Μαρία Ψαρά (STAR): Θα μου επιτρέψετε, κ. Πρόεδρε, ένα follow-up για την «Πράσινη Συμφωνία». Γιατί θέλω να σας ρωτήσω μήπως οι πολιτικές για μια πράσινη μετάβαση έγιναν με τρόπο που να λειτουργούν σε βάρος των αγροτών. Και την ώρα που οι πολιτικές αυτές δυσκολεύουν τους ευρωπαίους αγρότες γίνονται εισαγωγές, για παράδειγμα, προϊόντων χωρίς πρότυπα, όπως είπατε και προηγουμένως, από Λατινική Αμερική, από Ασία και τα λοιπά.

Μια δεύτερη ερώτηση για την Μέση Ανατολή, αν μου επιτρέπετε. Συζητήσατε σήμερα για τη Μέση Ανατολή αλλά δεν υπήρξαν συμπεράσματα τελικά, δεν υπήρξε κείμενο συμπερασμάτων. Ακόμα μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει μια κοινή θέση για τη Μέση Ανατολή. Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται στον γεωπολιτικό ρόλο που θα έπρεπε να παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γειτονιά μας τουλάχιστον;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, κα Ψαρά, να πούμε ότι αυτή έχει συμφωνηθεί ουσιαστικά το 2020, σε μια εποχή που είχε προηγηθεί της πανδημίας, των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων απότοκο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα, χωρίς να θέτουμε σε αμφισβήτηση τον πυρήνα αυτής της πράσινης μετάβασης, να ξανασυζητήσουμε ενδεχομένως κάποιες προσαρμογές οι οποίες να λάβουν υπόψη νέες πραγματικότητες, τις οποίες δεν μπορούμε πολύ απλά να αγνοήσουμε.

Θέλω να τονίσω ότι πολλές από τις ενστάσεις των αγροτών, όχι μόνο των Ελλήνων, των ευρωπαίων αγροτών, μου φαίνονται κατανοητές και σε ένα βαθμό δικαιολογημένες. Θεωρώ, λοιπόν, ότι το ζήτημα αυτό θα επανέλθει στην ατζέντα των συζητήσεων. Δεν νομίζω ότι είναι απλά μία «φωτοβολίδα» η οποία θα σβήσει τόσο γρήγορα και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και πάλι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τώρα, κοιτάξτε, εγώ δεν μάσησα τα λόγια μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν περιποιεί τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε για μία ακόμα φορά σε συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, σε μία εποχή όπου πολλοί άλλοι παίκτες φιλοδοξούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε μία νέα ειρηνευτική προσπάθεια.

Δυστυχώς έχουμε αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των κρατών-μελών. Όμως, και με δική μου επιμονή, πιστεύω ότι θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε συμπεράσματα, τα οποία θα προχωρούν πέρα από αυτά τα οποία είπαμε τον Οκτώβριο. Είχαμε συμπεράσματα τον Οκτώβριο αλλά τώρα είμαστε αρχές Φεβρουαρίου και πολλά πράγματα άλλαξαν. Προφανώς πρέπει κι εμείς να μπορούμε να προσαρμόσουμε τη θέση μας και να παίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πιο ενεργό ρόλο.

Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, ως μία χώρα με αξιοπιστία στην ευρύτερη περιφέρεια, θα εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο μπορεί για να συνεισφέρει σε μία ειρηνική επίλυση αυτής της τραγικής κατάστασης η οποία επικρατεί σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά να θέτει και μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της τελικής πολιτικής διευθέτησης του προβλήματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι άλλη από μία λύση δύο κρατών, όπως πολλές φορές έχουμε εξηγήσει.

Σπύρος Μουρελάτος (ANT1 - ΑΠΕ-ΜΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, να σας επιστρέψω στο καθαυτό «μενού» της Συνόδου και σήμερα δεν ζήσαμε ένα θρίλερ, ήταν πολύ γρήγορη η επίτευξη του συμβιβασμού. Θέλω να μας πείτε αν είστε έτοιμος να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος στο τι αποσπά η Ελλάδα σε ό,τι αφορά επιπρόσθετους πόρους για μεταναστευτικό, αλλά και για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και σε τι χρονοδιάγραμμα θα έρθουν αυτά τα ποσά στην Ελλάδα.

Και ένα συναφές με τις φυσικές καταστροφές ερώτημα: μας είπατε προ ολίγου πως παρασκηνιακά αγωνίστηκε η χώρα μας και για τη μερική αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αν η Ελλάδα θέτει ως ζήτημα σε αυτή τη μακρά διαδικασία της αναθεώρησης το να υπάρξουν αυτοτελείς πόροι στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και ευελιξία για να αντιμετωπίζεται και από εκεί να υπάρχει ένας κουμπαράς δεύτερος ουσιαστικά για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Ευχαριστώ πολύ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε κάποια χρόνια από τώρα και οι προσαρμογές οι οποίες γίνονται, γίνονται στα πλαίσια αυτών που προφανώς έχουν ήδη συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει εύκολα.

Τώρα, η Ελλάδα θα πάρει την κλείδα που της αναλογεί από τα πρόσθετα κονδύλια τα οποία θα εκταμιευθούν. Αλλά στην περίπτωση του προσφυγικού-μεταναστευτικού έχουμε μεγάλη συμμετοχή στα ταμεία αυτά, καθώς έχουμε πολλές δομές υποδομής, παραδείγματος χάρη, οι οποίες χρηματοδοτούνται και πρέπει να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς κάνουμε μία ευρωπαϊκή δουλειά στα σύνορα της πατρίδας μας με την Τουρκία, η οποία απαιτεί και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Επίσης, να τονίσω ότι και από το Ταμείο Αλληλεγγύης, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, καταφέραμε και αποσπάσαμε κάποιους πρόσθετους πόρους για αποζημιώσεις οι οποίες αφορούν τις ζημιές οι οποίες έγιναν στη Θεσσαλία.

Όμως, η μεγάλη πλειονότητα των ποσών για τις αγροτικές αποζημιώσεις θα προέρχονται πάντα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θέλω να θυμίσω εδώ ότι έχουν εκταμιευθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε ενισχύσεις σε αγρότες για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω: το ποσό αυτό είναι το διπλάσιο από το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές που πλήρωσαν οι αγρότες για να ασφαλιστούν έναντι φυσικών καταστροφών μέσω του ΕΛΓΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός, ο Έλληνας φορολογούμενος, είχε τη δυνατότητα και καλά έκανε προφανώς, καλά κάναμε ως κυβέρνηση να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας με σημαντικούς πρόσθετους πόρους.

Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν πρέπει να πάμε σε μία αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που να ανταποκρίνεται πια με μεγαλύτερη, θα έλεγα, ακρίβεια στα νέα κλιματολογικά δεδομένα. Όμως αυτά επιτρέψτε μου να τα συζητήσουμε αύριο πιο αναλυτικά.

Πάντως, εν κατακλείδι, η Ελλάδα βγαίνει πολύ ωφελημένη και όλα τα ελληνικά αιτήματα τα οποία κατατέθηκαν στα πλαίσια της αναθεώρησης του ΠΔΠ τελικά έγιναν δεκτά.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου (ACTION24): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας επιστρέψω λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχετε πει ότι κανένας δεν πρέπει να αμφισβητεί τη μεταρρυθμιστική αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Μία από τις μεταρρυθμίσεις αφορά στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, εκεί όπου σημειώνονται αντιδράσεις με καταλήψεις, με καταστροφές.

Ταυτοχρόνως, βλέπουμε μία προσπάθεια της αντιπολίτευσης να καλύψει πολιτικά αυτού του είδους τις αντιδράσεις και θα ήθελα το σχόλιό σας πάνω σε αυτό, όπως επίσης και στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, για παράδειγμα, δεν συμμετείχε σε αυτή την «ασπίδα» που δημιουργήθηκε προκειμένου να μην χαθεί το εξάμηνο και να μην χαθεί και η εξεταστική.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλοι θα τεθούν προ των ευθυνών τους και το νομικό πλαίσιο είναι πολύ σαφές. Και το Υπουργείο θα κάνει τη δουλειά του ώστε να επισημάνει στις ηγεσίες των πανεπιστημίων τι πρέπει να κάνουν για να συμμορφωθούν με τον νόμο και να υπηρετήσουμε -πιστεύω- αυτό το οποίο όλοι θέλουμε σε πρώτη φάση: να μην χαθεί η εξεταστική. Και χαίρομαι γιατί σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και γιατί φαίνεται να υπάρχει μια εκτόνωση και σε αυτό το κύμα των καταλήψεων.

Από εκεί και πέρα, η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αποτελούσε κορωνίδα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας δεν πρέπει να εκπλήσσεται γιατί νομοθετούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα κάνουμε πίσω.

Το σχέδιο νόμου θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου. Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πολύ σύντομα. Προφανώς θα ακούσουμε, θα διαβουλευτούμε, θα προσαρμόσουμε διατάξεις του νομοσχεδίου. Όμως, ο βασικός πυρήνας δεν αλλάζει.

Και θέλω να επαναλάβω ότι το σχέδιο αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αφορά και το ίδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο επί ημερών Νέας Δημοκρατίας έχει ενισχυθεί σημαντικά. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να κινούμαστε.

Deutsche Welle (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά): Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πράγματι πιθανό ο Donald Trump να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο μετά τις αμερικανικές εκλογές. Σας ανησυχεί αυτό, δεδομένων κάποιων δηλώσεων που έχει κάνει σχετικά με το ΝΑΤΟ και τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης; Επιπλέον, μπορεί η Ευρώπη να υποστηρίξει μόνη της την Ουκρανία, εάν υπάρξει μια κυβέρνηση υπό τον Trump που θα κάνει πίσω όσον αφορά στην στήριξη προς την Ουκρανία;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επιτρέψτε μου να επαναλάβω κάτι που έχω ήδη πει: δεν πιστεύω ότι είναι πρέπον για τους Ευρωπαίους ηγέτες, για οποιονδήποτε ηγέτη, να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με μια δημοκρατική διαδικασία σε μία άλλη χώρα, και αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα προσαρμοστούμε. Θα συνεργαστούμε με όποιον εκλέξει ο αμερικανικός λαός ως τον επόμενο Πρόεδρό του. Και πιστεύω ότι αποδείξαμε, με την απόφασή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία με 50 δισεκατομμύρια ευρώ, ότι μπορούμε να έχουμε από κοινού την αποφασιστικότητα να στηρίξουμε την Ουκρανία. Στέλνουμε επίσης ένα μήνυμα, πιστεύω, στους Αμερικανούς νομοθέτες ότι η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας είναι τώρα πιο σημαντική από ποτέ. Σας ευχαριστώ.

Πηγή: skai.gr

