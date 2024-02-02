Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς όσον αφορά την αγροτική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε ψελλίσει κουβέντα για τους αγρότες μέχρι που βγήκαν προχθές στον δρόμο. Περίμενε να βγουν τα τρακτέρ στον δρόμο για να ξυπνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να δει την κατάσταση;», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Οι αγρότες είδαν την καταστροφή στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και για να μην τη χρεωθούν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Αυγενάκης οδήγησαν σε παραίτηση τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ρωτώ: Αυτός σχεδίασε την Κοινή Αγροτική Πολιτική; Έχουν αλλάξει τέσσερις προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τέσσερις υπουργούς στα πέντε χρόνια που κυβερνούν; Συνεπώς υπάρχει μία συνολική αστοχία και χρειάζεται ανασχεδιασμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι «ο ΕΛΓΑ πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Οι μεγάλες καταστροφές του παρόντος και του μέλλοντος θα είναι λόγω της κλιματικής κρίσης. Δεν μπορεί σήμερα ένας αγρότης να λέει ότι, επειδή αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα, σε κάποια χρόνια δεν θα έχει σταφύλια για να κάνει κρασί. Πρέπει να τον βάλουμε σε ένα πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας για να χρηματοδοτήσει τον κόπο του και να έχει ένα πλάνο για το μέλλον».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα μπορεί να έχει πολλές νίκες στην Ευρώπη αν έχει πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί ένα στρατηγικό σχέδιο».

Σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων επεσήμανε την απουσία διαλόγου. «Πότε ανακοινώθηκε ξανά νομοσχέδιο για την παιδεία και το συζητήσαμε με βάση μόνο ένα non paper; Έχετε δει εσείς το νομοσχέδιο; Τι περιμένει ο κ. Πιερρακάκης; Να συζητάμε έναν μήνα για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά μια εβδομάδα για τα ελληνικά πανεπιστήμια; Και μου λέτε ότι υπάρχει κυβέρνηση, που θέλει τη συναίνεση; Τίποτα. Όλα είναι επικοινωνιακά», υπογράμμισε.

Όσον αφορά το «έγκλημα των Τεμπών», όπως το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αναρωτήθηκε αν κάποιος θα πληρώσει γι' αυτό. «Πήραν ένα πόρισμα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και το έβαλαν στο συρτάρι. Δεν μπορεί να λες ότι ψάχνεις από το 1997 ψύλλους στα άχυρα, όταν μάλιστα η τριμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που διόρισε ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα συγκρούονταν ποτέ αυτά τα τρένα. Το έργο της τηλεδιοίκησης πληρώθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους για να υπάρχει ασφάλεια στα ελληνικά τρένα. Δεν την υλοποιήσαμε επί επτά ολόκληρα χρόνια και, αντί να πληρώσει κάποιος, οδηγούν και εκεί σε συγκάλυψη», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «την εβδομάδα που έρχεται θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για το κόστος στέγασης και τη στεγαστική κρίση που θα κορυφωθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, οπότε ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτησή μου για το κόστος στέγασης. Και, δεύτερον, θα διοργανώσουμε στις αρχές Μαρτίου ένα μεγάλο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη για τις υποδομές που χρειάζεται η πόλη και η Κεντρική Μακεδονία ευρύτερα, με συγκεκριμένες προτεραιότητες. Για να μπορεί να γίνει μία πόλη φιλική για τον πολίτη, με πράσινο. Να μπορεί η Θεσσαλονίκη να είναι πραγματική πρωτεύουσα των Βαλκανίων και όχι να ζούμε όσα βιώνουμε με το Flyover, επειδή κάποιοι δεν προτεραιοποίησαν σωστά τις υποδομές της πόλης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

