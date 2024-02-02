Πέντε συν 1 νέα μέτρα για τους αγρότες, την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και το 2024, μείωση του κόστους στο αγροτικό ρεύμα με πρόσθετη έκπτωση 10%, τη ρύθμιση χρεών των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, νέο πρόγραμμα για μόνιμη ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» συνολικού κόστους 150 + 82 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά τα 6 μέτρα στήριξης των αγροτών

1 ) Η ΔΕΗ αποφάσισε και θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάϊο μέχρι και τον Σεπτέμβριο (μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων).

2) Ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ. Στην Θεσσαλία οι ΟΕΒ θα καταργηθούν και θα ενταχθούν οι σχετικές δραστηριότητες στον νέο Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των ΟΕΒ της Θεσσαλίας (8 εκ. ευρώ). Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα υπόλοιπα (76 εκ.) χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος.

3) Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους των αγροτών, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία, μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους της τάξεως τουλάχιστον του 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μια δεκαετία. Για το σκοπό αυτό θα προτεραιοποιήσει και θα επιδοτήσει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία που θα διατίθενται αποκλειστικά στις κατηγορίες αυτές αγροτών με τη μορφή μακρόχρονιων διμερών συμβάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα διμερή αυτά συμβόλαια, ανάλογα εκείνων που γίνονται με την βιομηχανία, θα υλοποιηθούν εντός διετίας από την εφαρμογή του μέτρου.

4 ) Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται άμεσα από 3MW σε 6MW ο «κλειδωμένος» ηλεκτρικό χώρος διαθέσιμος κατά προτεραιότητα στους αγρότες ανά υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ (6MW Χ 225 υποσταθμοί στη χώρα = 1350MW), ενώ αυξάνεται και το επιτρεπόμενο όριο για ΦΒ των αγροτών με κατά προτεραιότητα πρόσβαση στον «κλειδωμένο» χώρο από 10kW σε 50kW.

5) Σημαντική τομή είναι και το Πρόγραμμα Απόλλων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη Χώρα. Μέσα από διαγωνισμούς θα επιλέξουμε ώριμα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα είναι έτοιμα εντός διετίας. Η ενέργεια που θα προμηθευόμαστε από τα έργα αυτά θα προορίζεται για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων συμπολιτών μας, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, των ΔΕΥΑ αλλά και, εδώ θέλω να σταθώ, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Μέσα από το Πρόγραμμα Απόλλων δηλαδή, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα έχουν σημαντική, και μόνιμη, ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος που εμποδίζει την εκπλήρωση της καίριας αποστολής τους αλλά και ανακόπτει την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Δεν σύρθηκε στην κυβέρνηση στην Βουλή ως αποτέλεσμα της ερώτησής σας για να απαντήσουμε στα φλέγοντα ζητήματα από την κακοκαιρία Daniel» ανέφερε απαντώντας στον Αλέξη Χαρίτση.

Είναι η τρίτη φορά, είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αλλεπάλληλες καταστροφές που έχει υποστεί η Θεσσαλία από τα φυσικά γεγονότα λέγοντας πως «μιλάμε για μια κατάσταση που ήταν απολύτως πρωτόγνωρη»

Υποστήριξε ότι δύο είναι οι προτεραιότητας της κυβέρνησης. Πρώτον να στηρίξουμε τους Θεσσαλούς και δεύτερον να μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε με σύγχρονο τρόπο εκείνες τις υποδομές που διέλυσε η ορμή του νερού. Όπως είπε αυτό απαιτεί χρόνο αλλά και χρήματα με τον προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 3,3 δισ. σε βάθος 4ετιας, ενώ ήδη έχουν κινητοποιηθεί πόροι που έχουν ξεπεράσει τα 1 δισ. ευρώ.

«Τα αντικειμενικά εμπόδια είναι πολλά» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι οι αποζημιώσεις έχουν και αυτές τις δικές τους ιδιαιτερότητες και μπορεί να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την αρωγή της κυβέρνησης μέχρι σήμερα στους αγρότες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει χορηγήσει μέχρι στιγμής 148 εκατ. σε 43.000 αγρότες και επιχειρήσεις, άλλα 20 εκατ. έχουν δοθεί ως προκαταβολές σε επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έχουν εγκριθεί 2.999 αιτήσεις επιδοτήσεις ενοικίου, ανέφερε και όπως είπε «πιέζω τις υπηρεσίες να κινηθούν πιο γρήγορα».

Αναφερόμενος στα σχολεία των περιοχών που επλήγησαν από τον Daniel ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα έχουν πλήρως αποκατασταθεί μέχρι την έναρξη της ερχόμενης σχολικής χρονιάς με δωρεά των εφοπλιστών.

«Ο μηχανισμός αρωγής κινείται γρήγορα και μπορεί να διασταυρώνει γρήγορα. Γνωρίζουμε ποια αίτηση έχει εγκριθεί. Από 28.000 αιτήσεις λείπουν βασικά δικαιολογητικά όπως τίτλοι ιδιοκτησίας. Οπότε ας αφήσουμε στην άκρη απλοϊκά επιχειρήματα. Δεν φαντάζομαι ότι εισηγείστε να μοιράσουμε χρήμα χωρίς κανένα έλεγχο. Εμείς διαφωνούμε με την διαδικασία αυτή. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ να βγούμε στο πεδίο και να συνομιλήσουμε με τους πληγέντες να αντιμετωπίσουμε και την οργή τους και τα κατανοητά παράπονα τους. Τα έργα που φτιάχτηκαν μετά τον πανό άντεξαν στην πίεση του Ντάνιελ και αυτό είναι το μοντέλο με το οποίο προχωράμε» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ο νέος φορέας διαχείρισης υδάτων «θα ταράξει τα νερά της στασιμότητας» τονίζοντας ότι «κάποιοι θα ξεβολευτούν αλλά είναι μια σωστή μεταρρυθμιστική».

πρωτοβουλία. Μέχρι το τέλος του μήνα θα παραδοθεί το πόρισμα για την ανάταξη της περιοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε σε 3 συμπεράσματα. Όπως είπε «βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή θεομηνία που απαίτησε από την πολιτεία να κινηθεί με πιο γρήγορους ρυθμούς. Θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμηθεί η έκταση του φαινομένου και η συνθετότατά του. Παράλληλα δρομολογήθηκαν λύσεις για την κλιματική κρίση και τρίτον απαιτείται διαρκή παρακολούθηση και έλεγχος».

«Πείτε μου έναν Θεσσαλό που πληροί τις προϋποθέσεις και δεν έχει πάρει την πρώτη αρωγή. Από την περιφέρεια για την πλήρη καταβολή της αρωγής έοχυν καταβάλει 1 στους 7 αγρότες. Πρέπει να προχωρήσουν όσοι έχουν πληγεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Θέλουμε να είμαστε γρήγοροι αλλά τζάμπα χρήμα δεν θα μοιράσουμε χωρίς να είμαστε τεκμηριωμένοι ότι θα δοθούν σε αυτούς που χρειάζονται» είπε.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την άλλη εβδομάδα ανοίγει ο δεύτερος κύκλος αρωγής και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Μέχρι σιγμής 33.000 αγρότες και 2.100 κτηνοτρόφοι έχουν εισπράξει 150 εκατ. ευρώ για τις ζημιες του 2023, επισήμανε. Επίσης, ως το τέλος του μήνα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης του ζωικού κεφαλαίου και αποκατάστασης στάβλων που καταστράφηκαν ώστε να είναι σύγχρονοι και φιλικοί προς το περιβάλλον.

«1,1 δισ. δώσαμε σε αγροτικές αποζημιώσεις και από αυτά τα μισά προέρχονται από τις εισφορές των αγροτών και το άλλο μισό από το υστέρημα των πολιτών. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε σοβαρή στήριξης του πρωτογενούς τομέα επειδή η οικονομία παράγει πρωτογενή πλεονάσματα» είπε ο πρωθυπουργός.

Υπενθύμισε, επίσης, την τροπολογία που ψηφίστηκε και με την οποία, όπως είπε, προβλέπεται 7ετής ρύθμιση οφειλών πληγέντων σε λογαριασμούς ρεύματος. Αργήσαμε ένα μήνα να το ψηφίσουμε αλλά κάναμε πράξη την δέσμευση μας. Στην συνέχεια οι οφειλές τους θα ρυθμίζονται σε βάθος 5ετίας.

«Τα fake news ταξιδεύουν εύκολα από καφενείο σε καφενείο και πόλη σε πόλη από κάθε εργατοπατέρα σε κάθε πρόθυμο πολιτικό γραφείο. Όμως αυτά δεν είναι αποτελεσματική πολιτική. Αντίθετά είναι μπλόκα στην συνεννόηση και στο διάλογο. Είπαμε ότι αποζημιώνουμε το 70% με την κρατική αρωγή. Πείτε μας εσείς τι προτείνετε. 80% 120% και πείτε μας που θα βρείτε τα χρήματα;»

«Για να θυμηθούμε τι έχουμε κάνει. Εμείς δεν είμαστε η κυβέρνηση που μειώσαμε φορολογικούς συντελεστές από το 22 στο 9%. Δώσαμε πρόσθετη μείωση 50% στο φόρο αγροτών όταν συμμετέχουν σε συλλογικά σχήματα. Καταργώντας τον νόμο Κατρούγκαλο μειώσαμε φόρο και ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς δεν είμαστε που επιστρέφουμε τον Ειδικό Φόρο στο Πετρέλαιο;» συνέχισε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι «σε συννενόηση με το υπουργείο Οικονομικών και καθώς η οικονομία μας πηγαίνει αρκετά καλά η επιστροφή του ΕΦΚ θα επεκταθεί και για το 2024, 82 εκατ ευρώ ακόμα»

«Και βέβαια εμείς δεν είμαστε αυτοί - μιας και μιλάμε για μειώσεις - που μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα ζωοτροφές και μηχανήματα. Εμείς δεν καταργήσαμε την φορολόγηση των ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ που επέβαλλε ο ΣΥΡΙΖΑ; Εμείς δεν απορροφήσαμε το 90% των αυξήσεων στην ενέργεια; Ξαναχτίσαμε από το μηδέν τον ΕΛΓΑ και πλέον αποζημιώνει πιο γρήγορα και εφάπαξ. Μιας και μιλάμε για τον ΕΛΓΑ . Πόσα χρήματα δώσαμε τα 4 τελευταία χρόνια ; 1,1 δις ευρώ. Από αυτά πόσα προέρχονται από εισοφγρές αγροτών; Τα μισά. Τα άλλα προέρχονται από το υστέρημα των πολιτών. Το κάναμε γιατί ήταν το σωστό. Και γιατί μας το επιτρέπει η οικονομία μας. Έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε σοβαρή πολιτική στήριξης των αγροτών ακριβώς γιατί η οικονομία μας πάει καλά».

«Είχε αποτελέσματα η πολιτική μας. Για δείτε αποτελέσματα του εμπορικού ισοζυγίου. Οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν. Παραμένουμε οριακά πλεονασματικοί. Ουδέποτε η χώρα μας το είχε πετύχει. Το γάλα σήμερα έχει καλύτερες τιμές από ότι πριν 4 χρόνια έχει όμως και μεγαλύτερο κόστος. Όλα αυτά δεν μπορεί να υποτιμόνται και να κρύβονται πίσω από τυφλά αιτήματα. Δεν θα αναβιώσει η κυβέρνηση όλα τα κιλά όλα τα λεφτά. Και δεν θα μιλήσω για συνθήματα που αφορούν τα πάντα και τους πάντες» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό άσκησε κριτική στις θέσεις που διατυπωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης για τις οποίες είπε ότι είναι «χωρίς κοστολόγηση. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζει τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Οι εποχές των λεφτόδεντρων έχουν περάσει. Κάποιοι θέλουν να τα ξαναφυτέψουν αλλά είναι λάθος εποχή».

Τα μέτρα στήριξης

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση του μέτρου της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο στους αγρότες και το 2024. «Σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών και καθώς η οικονομία μας πηγαίνει καλά, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί και το 2024, άλλα 82 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ανακοίνωσε ακόμα από το βήμα της Βουλής, ότι η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. «Σε πρώτη φάση η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο τους μήνες των υψηλών καταναλώσεων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνοντας την πρόθεση έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα. Ωστόσο ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε ρυθμίσει χρεών: «Σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία θα ρυθμιστούν χρέη των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ ύψους 87 εκατ. ευρώ. Στη Θεσσαλία μάλιστα το κράτος θα αναλάβει το 75% αυτών των οφειλών ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι οφειλές αυτές θα ρυθμιστούν με δεκαετή άτοκη εξόφληση».

Συνέχισε επίσης λέγοντας πως «θέλουμε να εξασφαλίσουμε στους αγρότες των συνεταιρικών σχημάτων και σε αυτούς που ασκούν συμβολαιακή γεωργία, μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος της τάξεως τουλάχιστον του 30% για μια δεκαετία» ανακοίνωσε, συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιδοτήσουμε την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία που θα διατίθενται με την μορφή διμερών, μακροχρόνιων συμβάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ.ευρώ.

Η δευτερολογία του πρωθυπουργού

Mε την παρατήρηση ότι μπορεί να εκπροσωπεί τη Νέα Αριστερά αλλά έχει υιοθετήσει όλες τις παλιές κακές συνήθειες της Αριστεράς από την οποία προέρχεται ξεκίνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τη δευτερολογία του απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση. «Με πρώτη να μπορείτε να μιλάτε πολλή ώρα χωρίς να λέτε τίποτα το ουσιαστικό», σχολίασε.

«Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε τους αγρότες οι οποίοι δικαιολογημένα διαμαρτύρονται. Στη Θεσσαλία για έναν λόγο παραπάνω επειδή έχουν υποστεί μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Όμως δεν είναι μόνο η Θεσσαλία».

Υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το κόστος παραγωγής και πέρα από τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί, η κυβέρνηση βλέπει δύο συντελεστές για τους οποίους δικαιολογημένα διαμαρτύρονται οι αγρότες. Ο ένας είναι το diesel κι εκεί προβλέπεται επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για το 2024. «Επιλέγουμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας γιατί ακριβώς το αίτημα για τη διαχείριση του κόστους παραγωγής είναι δικαιολογημένο. Ο δεύτερος σημαντικός συντελεστής κόστους είναι το ρεύμα και ανακοίνωσα πέντε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το πώς βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες μας και να καταστήσουμε αυτό το οποίο στο παρελθόν ήταν συγκριτικό μειονέκτημα, την ακριβή ενέργεια, σε ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα είναι η πολύ πιο φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ η οποία θα κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα στους αγρότες, τους μικρότερους και τους μεγαλύτερους».

Τόνισε ότι βεβαίως για να προχωρά σε εξαγγελίες έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ για να είναι σίγουρος ότι υπάρχει «ηλεκτρικός χώρος». Πρόσθεσε ότι το πώς κατανέμει κανείς τον ηλεκτρικό χώρο που μπορεί να αποδεσμεύσει είναι και μια πολιτική επιλογή και δείχνει κοινωνικό πρόσημο και πρωτοβουλίες συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης. Το αν ας πούμε θα κατευθυνθεί όλος σε μεγάλα έργα ή αν ένα κομμάτι του θα πάει σε αγρότες ή σε μικρομεσαία βιομηχανία. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές.

Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για όσα είχε πει στην πρωτομιλία του. «Έχουμε τον ΕΛΓΑ κι έχουμε την κρατική αρωγή όπως έχουμε επίσης και τις τακτικές ενισχύσεις που έρχονται από την ΚΑΠ και πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Τόνισε ότι μίλησε με συγκεκριμένα νούμερα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες εκεί που υπάρχουν και εξηγώντας ποια είναι χρονοδιαγράμματα στήριξης των συμπολιτών μας.

Είπε ότι ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου της κυβέρνησης είναι αυτό που επισημαίνουν οι αγρότες ως ζήτημα λειτουργίας του ανταγωνισμού. Οι δυο πτυχές του είναι η απόσταση της τιμής από το χωράφι στο ράφι, κάτι που όπως είπε αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι ελληνική ιδιαιτερότητα ενώ η δεύτερη πτυχή είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

«Αυτό που είναι καλό για τον παραγωγό μπορεί να είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή αλλά τουλάχιστον αυτά είναι χρήματα που μένουν στην πατρίδα μας», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Δείτε λίγο τους ελέγχους που έγιναν τους τελευταίους μήνες από όλους τους εποπτικούς φορείς και πόσες περιπτώσεις παράνομων εισαγωγών εντοπίστηκαν. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στα ζητήματα αυτά και σε τομείς όπως η μελισσοκομία που μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Περνώντας στη συνέχεια στην ΚΑΠ, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η αλήθεια είναι ότι το κόστος αυτής της πράσινης μετάβασης εκτιμώ ότι δεν είχε πλήρως υπολογιστεί από αυτούς που τη σχεδίασαν. Γι αυτό και προσωπικά στήριξα την πρωτοβουλία της Επιτροπής για έναν νέο στρατηγικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε ενδεχόμενες αδυναμίες εντός της υφιστάμενης ΚΑΠ και μπορεί να ενσωματώσουμε και μια σειρά από προτάσεις που έχει κάνει και η ελληνική κυβέρνηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε έναν μηχανισμό που πράγματι υπό προϋποθέσεις έβαλε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας πιο πολλές δεσμεύσεις από αυτές που οικονομικά άντεχαν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Λατινική Αμερική που συζητά η Ευρώπη και τόνισε ότι τα προϊόντα που θα εισάγονται χωρίς δασμούς δεν μπορεί να μην πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις που εμείς βάζουμε στους Έλληνες και ευρύτερα στους Ευρωπαίους παραγωγούς που είναι αυστηρές και αυξάνουν το κόστος γιατί αυτό σημαίνει αθέμιτο ανταγωνισμό. «'Αρα ίσοι κανόνες παιχνιδιού στον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε όπως οφείλουμε και εμείς οι ίδιοι να διαφυλάσσουμε την ποιότητα των δικών μας προϊόντων», επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να ολοκληρώσει τη δευτερολογία του αναφερόμενος στα θέματα των υποδομών.

Οι υποδομές που καταστράφηκαν στον Ντάνιελ ήταν πάρα πολλές είπε και τόνισε ότι πρόκειται για έργα για τα οποία απαιτείται χρόνος. Βέβαια τόνισε πως «όταν κόβεται ένας δρόμος σε ένα χωριό πρέπει να πάει δρόμος στο χωριό. Λοιπόν θα πάει ο δρόμος στο χωριό με προσωρινό τρόπο και θα 'ρθουμε στη συνέχεια να φτιάξουμε αυτό το δρόμο σωστά».

Για τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων ανέφερε ότι «το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Η Θεσσαλία παλεύει δεκαετίες με το θέμα αυτό. Κατά καιρούς έχουν συζητηθεί πολλές διαφορετικές λύσεις. Ενώ στο παρελθόν πολλοί μπορεί να έπεσαν θύματα μίας και μόνο λύσης που ήταν η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερών από τη Δυτική Ελλάδα προς τη Θεσσαλία. Τώρα ξέρουμε πια πως η λύση διαχείρισης των νερών απαιτεί πολλαπλές παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει μία μαγική λύση για το πρόβλημα πλημμυρών της Θεσσαλίας. Απαιτούνται πολλές παρεμβάσεις κάποιες μπορεί να είναι μικρές κάποιες μπορεί να είναι μεγαλύτερες. Οι ειδικοί θα μας υποδείξουν αυτή τη δουλειά. Προφανώς θα τα συζητήσουμε με τους τοπικούς φορείς, την Περιφέρεια και την τοπική κοινωνία αλλά πράγματι εκεί θα χρειαστεί να πάρουμε και κάποιες δύσκολες αποφάσεις διότι η διαχείριση των υδάτων δεν μπορεί να γίνεται με όρους μόνο τοπικών μικρών συμφερόντων. Πρέπει να μπορεί κάποιος να βλέπει ολόκληρη την εικόνα προς όφελος όλων των πολιτών της Θεσσαλίας».

Κλείνοντας ευχαρίστησε για την ερώτηση τονίζοντας ότι αντιπολίτευση κάνουν πρωτίστως στην κυβέρνηση τα ίδια τα προβλήματα και οι πολίτες και η κυβέρνηση επιθυμεί να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Είπε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αιτήματα πολλά από τα οποία είναι δικαιολογημένα. «Εμείς δεν θα τους κοροϊδέψουμε, δεν θα τους εξαπατήσουμε κι αυτό νομίζω ότι το εκτιμά ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα. Και θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας αλλά και στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης για να δίνουμε λύσεις οι οποίες είναι σωστές, δίκαιες και πρωτίστως δίκαια εφαρμόσιμες».

