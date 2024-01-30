Στην ίδρυση νέου κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών προχωρά ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός είχε προϊδεάσει για τις προθέσεις του το προηγούμενο διάστημα.

Όπως τονίζει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό κανάλι, το νέο κόμμα θα κινείται πολιτικά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

«Θα κάνω νέο κόμμα για τις ευρωεκλογές και θα είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής», ανακοίνωσε ο Α. Λοβέρδος, λέγοντας πως το κόμμα θα τοποθετείται στο κέντρο, ανάμεσα στην Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ. «Tο Εμπρός είναι σύνθημά μου που έρχεται πίσω από πολλά κινήματα στην Ευρώπη». Ερωτηθείς για να σενάρια που τον ήθελαν να προσχωρεί στη ΝΔ απάντησε: «Δεν υπήρχε αυτό το θέμα ποτέ», τόνισε.

«Ο λόγος που κάνω κόμμα είναι γιατί πιστεύω ότι υπάρχει κενό, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να καλυφθεί. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός που στην καταλληλόλητα για το ρόλο του παίρνει 42% και οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης παίρνουν από εφτά, έξι και παρακάτω. Άρα, υπάρχει ο χώρος από πλευράς υποκειμένου. Υπάρχει ένας πρωθυπουργίσιμος και κάποιοι που δεν είναι πρωθυπουργίσιμοι. Στοχεύω να καλύψω αυτό.

Το δεύτερο είναι ότι ανάμεσα στην αντιπολίτευση του μαύρου, υπάρχει ανάγκη για μια αντιπολίτευση που θα λέει “ναι” στην αξιολόγηση… όπως την είπες κ. Μητσοτάκη από το ’19, αλλά στα Τέμπη είχαμε 146 νεκρούς γιατί δεν αξιολόγησες το σταθμάρχη, το σύνθημά σου, του ’19, δεν το έκανες πράξη. Και αυτά που φέρνεις στη Βουλή είναι ημίμετρα για να καλύπτεις στον τίτλο του νομοθετήματος, όχι όμως και το περιεχόμενο. Εγώ θα στο πω αυτό, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα σου λέω το καλό. Δεν σημαίνει ότι θα έχω άγχος μήπως και με ταυτίσουν μαζί σου. Δεν έχω κανένα άγχος γιατί έχω το θάρρος της άποψης μου. Αυτή είναι η δική μου λογική», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

