Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για την πρόσθετη πρώτη αρωγή έως 10.000 ευρώ που προανήγγειλε μέσω του ραδιοφώνου ΣΚΑΙ 100.3 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και δη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιήσει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής για τις επιχειρήσεις, τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες, στο οποίο εντάσσεται και ο πρώτος κύκλος της πρώτης αρωγής έναντι της τελικής επιχορήγησης.

Κατά τον πρώτο κύκλο της πρώτης αρωγής έχουν ήδη χορηγηθεί 33,9 εκατ. ευρώ προς 16.400 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που αιτήθηκαν της πρώτης αρωγής μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr και επιβεβαιώθηκαν από τα στοιχεία της δήλωσης ζημιάς στον ΕΛΓΑ, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Σε συνέχεια του πρώτου κύκλου, ακολουθεί δεύτερος κύκλος πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές. Κατά τον δεύτερο κύκλο, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευχέρεια μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, να υποβάλλουν το (αναθεωρημένο ή νέο) αίτημά τους σε περίπτωση που κρίνουν ότι έχουν πολύ σοβαρές ή πάρα πολύ σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, σε πρώτες ύλες, σε αποθηκευμένα προϊόντα, σε κατεστραμμένα οχήματα και σε έγγειο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, επιπρόσθετα της πρώτης αρωγής που έχουν λάβει μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα για:

Επιπλέον πρώτη αρωγή 5.000 ευρώ σε περιπτώσεις που κρίνουν πως έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Επιπλέον πρώτη αρωγή 10.000 ευρώ σε περιπτώσεις που κρίνουν πως έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρωγής θα ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ανοίξει η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, σε ένα πλαίσιο στενότατης συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους, για τα οποία και θα ακολουθήσει διαδικασία διασταυρώσεων με τους αρμόδιους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, οι επιτροπές και τα κλιμάκια των οποίων υλοποιούν το σχήμα της κρατικής αρωγής.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζεται κανονικά από τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια των Περιφερειών υπό το συντονισμό και τη συνεργασία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο η αρωγή του κράτους – που ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς – να φτάσει το συντομότερο δυνατόν σε όσους τη δικαιούνται. Προς αυτή την κατεύθυνση και με μόνιμο γνώμονα την επιτάχυνση των διαδικασιών, παρακαλούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν τους σχετικούς φακέλους προς τους αρμόδιους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για την καταβολή τόσο της προκαταβολής, όσο και της τελικής επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν υποβληθεί 4.400 φάκελοι από τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους στους αρμόδιους της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σύνολο περίπου 31.000 δηλώσεων ζημιάς που υποβλήθηκαν μέσω του ΕΛΓΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για έναν αριθμό υποβληθέντων φακέλων που αντιστοιχούν μόλις στο 14% των σχετικών δηλώσεων ζημιάς στη Θεσσαλία, ενώ περίπου το 20% των υποβληθέντων φακέλων κατατέθηκε κατά την περασμένη εβδομάδα. Λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη τον περιορισμένο αριθμό υποβληθέντων φακέλων, δρομολογείται ο δεύτερος, ενισχυμένος, κύκλος της πρώτης αρωγής για την περαιτέρω στήριξη των αγροτών των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει, με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς, την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα σε στενή και αποτελεσματική συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη στήριξη και ενίσχυση των αγροτών της περιοχής.

