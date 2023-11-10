«Μητέρα των μαχών» μεταξύ «νεοπροεδρικών» και «εσωκομματικής αντιπολίτευσης» αναμένεται να είναι η αυριανή (Σάββατο) στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα κρίνει το μέλλον του κόμματος. Η πρωτοβουλία του Στέφανου Κασσελάκη να προτείνει δημοσίως τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη διαγραφή ή όχι των «τεσσάρων», φαίνεται πως αιφνιδίασε ακόμη και εκείνους που τον στήριξαν, προκαλώντας αντιδράσεις από ικανό αριθμό στελεχών που βρίσκονται στο πλευρό του και που ζητάνε την απόσυρση της συγκεκριμένης πρότασης. Το ίδιο ζητεί και η ομάδα Αχτσιόγλου, η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή το βράδυ.



«Αποστάσεις επτά προεδρικών»



Επτά σημαντικά προεδρικά στελέχη πήραν αποστάσεις από την πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για δημοψήφισμα για τις διαγραφές με το επιχείρημα ότι δημιουργεί διαλυτικές διαδικασίες στο κόμμα.

Ήταν το αναπάντεχο της σημερινής ημέρας. Πρόκειται για τους Κώστα Ζαχαριάδη υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, Θανάση Θεοχαρόπουλο που είχε στηρίξει την Έφη Αχτσιόγλου αλλά είχε κρατήσει ουδέτερη στάση το τελευταίο διάστημα, Γιάννη Ραγκούση που έδειχνε πάντως τη δυσαρέσκειά του, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται ο κ. Κασσελάκης και είναι και στο Εκτελεστικό Γραφείο, η Όλγα Γεροβασίλη που έχει πάει μαζί του σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ο Νίκο Παππάς, υποστηρικτής του στον β’ γύρο των εκλογών ο «δεύτερος στρατηγός της νίκης του» κατά πολλούς μετά τον Παύλο Πολάκη, και ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε ανοίξει τα χαρτιά του.



Οι «επτά» έδωσαν ένα σήμα. Ότι το θέμα του δημοψηφίσματος για τις διαγραφές δεν περνάει. Συνεπώς αύριο μετά από αυτό το σήμα όλοι περιμένουν ποια θα είναι η εισήγηση του κ. Κασσελάκη στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως, μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται ότι θα κάνει ένα βήμα πίσω.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομάδα Αχτσιόγλου, η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μήνυμα της ομάδας Αχτσιόγλου προς τον Στέφανο Κασσελάκη ήταν να αποσύρει την πρόταση για δημοψήφισμα αναφορικά με τη διαγραφή των «τεσσάρων», καθώς σε διαφορετική περίπτωση «δεν το ψηφίσουμε».

Έντονη ανησυχία Τσίπρα για τις εξελίξεις



Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλεί καθημερινά με την κ. Γεροβασίλη και τον κ. Φλαμπουράρη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ και τον Αντώνη Αντζολέτου ο κ. Τσίπρας εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις, συνομίλησε εκτός από την κ. Γεροβασίλη και τον κ. Φλαμπουράρη και με τους γραμματείς του κόμματος, συνεπώς υπήρχε ένα σήμα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν χάνει τη δεδηλωμένη γενικότερα μέσα στο κόμμα ο κ. Κασσελάκης, και σίγουρα οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά και αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ.



Ενδεχόμενο να τεθεί το δημοψήφισμα στην ΚΕ



«Ομπρέλα», «ομάδα Αχτσιόγλου» και «νεοπροεδρικοί» συσκέπτονται για τις επόμενες κινήσεις τους. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει μπει ένα ενδεχόμενο μπροστά, δηλαδή όταν θα ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή, σαν απάντηση στη ρελάνς Κασσελάκη να τεθεί το ερώτημα αν η ΚΕ αποδέχεται ότι μπορεί μέσω δημοψηφίσματος να αποφασιστούν οι διαγραφές και αυτό λένε από την εσωκομματική αντιπολίτευση, είναι ερώτημα το οποίο θα το κερδίσουν εύκολα. Θα χάσει ο κ. Κασσελάκης με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

