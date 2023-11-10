Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης: Οι διαγραφές και οι αποχωρήσεις δεν είναι εύκολη απόφαση ούτε για μένα

Ο Στ. Κασσελάκης τόνισε την ανάγκη να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ η συντροφικότητα και η ανεκτικότητα και να μην προσβάλλουν κάποιοι τους συντρόφους τους

Κασσελάκης

Το βασικό είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα «υγιές κόμμα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε δεύτερη παρέμβασή του σήμερα στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο».

Ο Στ. Κασσελάκης τόνισε την ανάγκη να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ η συντροφικότητα και η ανεκτικότητα και να μην πορσβάλλουν κάποιοι τους συντρόφους τους.

Σημείωσε, δε, ότι πρέπει «να αφουγκραστούμε τη βάση του κόμματος» που θέλει μια «κυβερνητική αριστερά».

Όσον αφορά, τέλος, τις διαγραφές και αποχωρήσεις σχολίασε πως «δεν είναι εύκολη αποφάση» ούτε γι' αυτόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark