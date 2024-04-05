«Τα συγχαρητήριά μας στη Νέα Δημοκρατία για τα πεντηκοστά της γενέθλια, αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ρεσιτάλ ειλικρίνειας. Από το βήμα του συνεδρίου του κόμματός του, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι αυτός και η κυβέρνησή του είναι πολιτικά ασταθείς. Γι' αυτό και παρακαλούσε συνεχώς για σταθερότητα, μη μπορώντας να κρύψει την προεκλογική του ανασφάλεια», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο αρχηγός της ΝΔ περιέγραψε μια ειδυλλιακή χώρα, στην οποία προφανώς ζει μόνο ο ίδιος και οι «φίλοι» του. Τη διάλυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας τις βάφτισε ως «μεταρρυθμίσεις», ενώ δεν τόλμησε να ψελλίσει ούτε μισή λέξη σχετικά με τις ευθύνες του για το έγκλημα των Τεμπών, ακολουθώντας την τακτική του μπαζώματος, την οποία γνωρίζει άριστα, άλλωστε», σημειώνει και καταλήγει:

«Η διολίσθησή του έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει «εισαγόμενο» έναν απόδημο Έλληνα, τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αλαζονικός, ψευδόμενος και αμήχανος απέναντι σε ένα καταφανώς παγωμένο ακροατήριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε απόψε την αρχή του τέλους του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.