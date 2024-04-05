Λογαριασμός
Το επετειακό βίντεο της ΝΔ για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος

Στο βίντεο προβάλλονται σημαντικές στιγμές και πρόσωπα από την ιστορία της ΝΔ

ΝΔ

Ένα βίντεο με αφορμή τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε το κόμμα στο οποίο προβάλλονται σημαντικές στιγμές και πρόσωπα από την ιστορία του, από τον Οκτώβριο του 1974 μέχρι και σήμερα.

Ο Γεώργιος Ράλλης, ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιλτιάδης Έβερτ, ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζονται στο βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

