Βασικός ομιλητής στο συνέδριο για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο Ζάππειο, παρουσία όλων των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού.

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Γιάννης Πλακιωτάκης λέγοντας «Στα πολλά χρόνια της διαδρομής μου στην πολιτική δεν έχει υπάρξει μέρα μεγαλύτερης συγκίνησης και υπερηφάνειας από την σημερινή. Στέκομαι ενώπιων σας αναλογιζόμενος με δέος ότι ακριβώς σε αυτό σημείο η ιστορία καθοδηγούμενη από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή συναντήθηκε με το εθνικό πεπρωμένο. Εδώ σε αυτό το χώρο υπεγράφη η συνθήκη ένταξης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές κοινότητες. Για αυτό και 28η Μαΐου του 1979 έχει θέση εθνικής επετείου. Εκείνη την ημέρα η χώρα μας άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της και οι πρώτες λέξεις που γράφτηκαν ήταν από το χέρι του ιδρυτή της παράταξής μας του Κωνσταντίνου Καραμανλή».

«Η ιστορία γράφεται με γεγονότα και όχι υποθέσεις. Ωστόσο σήμερα σε ένα ταραγμένο κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς έχουμε την πολυτέλεια να αναρωτηθούμε πως θα ήταν η χώρα μας αν η ΝΔ δεν οδηγούσε την Ελλάδα στο στενό πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας» πρόσθεσε.

Επίσης ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι τον λαϊκισμό αντιμάχεται η ΝΔ εδώ και μισό αιώνα. «Σε αυτό το λαϊκισμό απαντάμε εδώ και 50 χρόνια με αποφασιστικότητα, μεταρρυθμίσεις και σταθερή προσήλωση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο της χώρας μας» είπε.

«Η ΝΔ σήμερα είναι ο χώρος που παράγει σύγχρονη πολιτική σκέψη είναι ο χώρος που σχεδιάζει και υλοποιεί μεταρρυθμίσεις, είναι ο βασικός και μοναδικός πυλώνας πολιτικής σταθερότητας» σημείωσε.

«Σήμερα δεν υπάρχει σοβαρός διεθνής φορέας που να μην αναγνωρίζει το ελληνικό θαύμα. Υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίσαμε κρίσεις, θωρακίσαμε τη χώρα , ενισχύσαμε το λαϊκό εισόδημα , δώσαμε καύσιμο στις μηχανές της ανάπτυξης» πρόσθεσε.

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να αποκλίνουν ούτε χιλιοστό από την διαδρομή που χάραξαν μαζί με τον Ελληνικό λαό. Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω θα πάει μπροστά» τόνισε αναφερόμενος στις επικείμενες ευρωεκλογές.

Αμέσως μετά προβλήθηκε βίντεο με τις σημαντικές στιγμές του κόμματος και τους ιστορικούς του ηγέτες.

Η ομιλία του πρωθυπουργού κινείται σε έξι άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

Η κρίσιμη αναμέτρηση των ευρωεκλογών

-Πολιτική σταθερότητα

-Το κυβερνητικό έργο βασικός όρος για την πορεία προόδου

Η σημασία της ψήφου στις ευρωεκλογές

-«Όχι» σε αδράνεια, αποχή & εφησυχασμό

-«Όχι» στην ανέξοδη διαμαρτυρία

Οι αλλαγές της τελευταίας πενταετίας

-Μείωση φόρων

-Επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα

-Ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό

-Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις & κατώτατο μισθό

-Μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια

-Διαχείριση προσφυγικού-μεταναστευτικού

-Εξοπλιστικό πρόγραμμα

-Ενίσχυση γεωπολιτικού αποτυπώματος

-Οι επόμενες μεταρρυθμίσεις

Στόχος η βελτίωση καθημερινότητας

-Αλλαγές σε Υγεία & Παιδεία

-Ενίσχυση της Ασφάλειας

-Επόμενη ημέρα του Κράτους

-Καταπολέμηση παθογενειών

-Σύγκλιση με την Ευρώπη σε μισθούς, οργάνωση ζωής & νοοτροπία

50 χρόνια ΝΔ

-Πανίσχυρη / διαχρονική σύνδεση ΝΔ με το πολίτευμα

-Πυξίδα η Ελευθερία / η Δημοκρατία / η Κοινωνική Ευημερία

Ιδεολογική / πολιτική ταυτότητα

-Πίστη στον πατριωτισμό της ευθύνης.

-Προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.

-Ανοιχτή οικονομία / σύγχρονο κοινωνικό κράτος / ενωμένοι πολίτες.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η φλόγα του γαλάζιου πυρσού καίει στις καρδιές μας και φωτίζει το αύριο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 15ο συνέδριο της ΝΔ που διεξάγεται στο Ζάππειο.

«Το 15ο συνέδριο είναι διπλά εορταστικό, συμπίπτει με τα γενέθλια της Δημοκρατίας και της ΝΔ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά σε κάθε έναν ξεχωριστά από τους πρώην προέδρους του κόμματος, αλλά και στον Παύλο Μπακογιάννη.

«Σε αυτό το ένδοξο κόμμα έχω την τιμή να ηγούμαι σήμερα. Το κόμμα που ανέλαβε το 2019 να κλείσει τις πληγές μιας δεκαετούς δοκιμασίας. Η πορεία προς το αύριο που θέλουμε είναι χτισμένη πάνω σε όσα κατακτήσαμε χθες», συνέχισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι την πρώτη τετραετία η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστια εμπόδια.

«Κι όμως. Μέσα σε τέσσερα χρόνια η εθνική ρότα άλλαξε», υπογράμμισε και τόνισε πως αυτή η πολιτική δικαιώθηκε οδηγώντας σε δεύτερη θητεία.

«Εντολή να προχωρήσουμε σταθερά τολμηρά μπροστά στη λεωφόρο των μεταρρυθμίσεων. Η Ελλάδα του 2024 αρχίζει να προσεγγίζει τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αυξήσεις των μισθών, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια πιέζει.

«Ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει προεκλογικά μέσος μισθός στα 1500 ευρώ και κατώτατος στα 950 ευρώ θα υλοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση», τόνισε.

«Δεν γίναμε παράδεισος, αλλά με συνεχή προσπάθεια τα πράγματα να γίνονται καλύτερα», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει ακμαία οικονομία χωρίς ασφαλή κοινωνία. Ούτε οικονομία και κοινωνία χωρίς ελευθερία, ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της ΝΔ.

«Στα κούφια λόγια δήθεν πατριωτών απαντάμε με πράξεις», τόνισε σημειώνοντας πως «αυτή είναι μεγάλη μας διαφορά με όσους εμπορεύονται τον πατριωτισμό».

«Να μιλάς για πατρίδα και θρησκεία, ενώ πουλάς κεραλοιφές και χειρόγραφα του Χριστού συνιστά μέγιστη πολιτική εξαπάτηση», πρόσθεσε.

«Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος έχει καθιερωθεί ως αναμφισβήτητο κεκτημένο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε, επίσης, ότι η ΝΔ ήταν και θα παραμείνει κόμμα λαϊκό και κοινωνικό.

«Η ΝΔ είναι η μόνη πραγματική παράταξη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων», υπογράμμισε.

Είπε ότι ο ρεαλισμός είναι η καλύτερη απάντηση στο λαϊκισμό, ενώ μίλησε για την τολμηρή ανανέωση των ιδεών και των στελεχών του κόμματος.

«Η προσαρμοστικότητα ανήκει και αυτή στα χαρακτηριστικά μας. Δεν περιχαρακωθήκαμε πίσω από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Μπορώ να βλέπω γύρω μου πολλούς αγωνιστές που ήταν πάντα ΝΔ. Βλέπω και πολλούς που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν ΝΔ, χωρίς τίποτα να μας χωρίζει, αλλά να μας ενώνει ο κοινός σκοπος. Αυτή η παράταξη φάνηκε η πιο ανθεκτική από όλες. Εμείς έχουμε τη γενναιότητα της αυτοκριτικής σε αντίθεση με άλλους. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας έκαναν κυρίαρχη δύναμη του τόπου και το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη», τόνισε.

«Εδώ και 50 χρόνια η ΝΔ βαδίζει δίπλα δίπλα με την πατρίδα. Μοιραστήκαμε όχι μόνο τα καλά, αλλά και τις χαμένες ευκαιρίες αυτής της περιόδου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ.

«Στη μεταπολίτευση δεν ολοκληρώθηκαν τελικά μεγάλες μεταρρυθμίσεις τεράστιας σημασίας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Ένα σύνολο αδυναμιών που έγιναν μεγάλο φρένο. Αυτές τις παθογένειες καλείται να ξεριζώσει η δεύτερη θητεία μας. Ξέρουμε ότι είναι έργο δύσκολο. Πάντα γύρω από τα προβλήματα φυτρώνουν παράκεντρα συμφερόντων. Όμως δεν μας τρομάζουν τα εμπόδια και οι εντυπώσεις της στιγμής», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πολύ περισσότερο τώρα που η προσπάθεια μας αποδίδει καρπούς. Η εθνική οικονομία βρίσκεται στην επενδυτική βαθμίδα, οι εξαγωγές αυξάνονται. Ειδικά στον πρωτογενή τομέα τον εκσυγχρονισμό τον πλαισιώνουν και αλλαγές για μια πιο ευέλικτη ευρωπαϊκή πολιτική», συμπλήρωσε.

«Πετυχαίνουμε να εξαπλωθεί η χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος. Τα κέρδη των φοροφυγάδων θα γίνονται επιτέλους κοινωνικό έργο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουν κεφαλαιοποιητικό επικουρική σύνταξη», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχουν γίνει στην παιδεία, ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι «επιτέλους γίνεται πράξη η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων».

Είπε, επίσης, ότι ανάλογα δύσκολη είναι και η μάχη που δίνει η κυβέρνηση στην υγεία.

«Πρόκειται για τραύματα. Κάποια αιμορραγούν στον κορμό του κράτους σχεδόν από την ίδρυσή του. Χρέος να εξαλείψουμε από το δημόσιο τον ωχαδερφισμό.

Ξέρουμε τι δρόμο έχουμε να κάνουμε, αλλά και αυτόν που διανύσαμε. Η μάχη με το βαθύ κράτος έχει πολύ δρόμο μπροστά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όταν μια κοπέλα δολοφονείται έξω από αστυνομικό τμήμα σκύβουμε το κεφάλι και λέμε πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Περιστατικά όπως αυτά αμαυρώνουν αυτά που έχουμε πετύχει. Ναι, τα περιπολικά πρέπει να γίνονται και ταξί για να προστατεύσουν τον πολίτη.

Οι ένστολοι οφείλουν να επεμβαίνουν αμέσως σε ένα έγκλημα που γίνεται μπροστά τους και να έχουν και τη δική μας στήριξη αν αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν νόμιμα το όπλο τους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτά τα λόγια ισχύουν πάντα σε ένα έργο σισύφειο. Θα επιμείνουμε», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Μέχρι όλοι μας να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό», ανέφερε ο πρωθυπουργός

«Η πολιτική σταθερότητα καθίσταται κεντρικό ζητούμενο. Η πατρίδα δεν θα συγχωρέσει κανένα πισωγύρισμα. Στις ευρωεκλογές είναι μάχη με ευρωπαϊκό και εθνικό αποτύπωμα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ.

«Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες θέλουν να παραμείνουν στην τροχιά σιγουριάς και ανάπτυξης. Έχετε διαπιστώσει ποιοι βρίσκονται απέναντι μας. Ένας εισαγόμενος αρχηγός που προσβάλλει Δημοκρατία και θεσμούς, ένας δεύτερος πρόεδρος που βάφει το κόμμα του με τα χρώματα του πρώτου και μερικές ακραίες φωνές.

Συχνά δεν διστάζουν να δυσφημίζουν την χώρα στο εξωτερικό και να καπηλεύονται εθνικό πένθος στο εσωτερικό. Δεν μαθαίνουν ούτε από αυτά που παθαίνουν», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Όσοι θέλουν να πριονίσουν κυβέρνηση και ΝΔ για να δυναμώσουν την επιρροή τους, είναι βαθιά γελασμένοι. Στο τιμόνι του τόπου θα είναι αυτοί που θέλουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι ισχυροί», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Επιμένουν να κάνουν τον πόνο κομματικό εργαλείο, είναι μοιραίοι, κυνικοί και αδίστακτοι. Έχουμε μια υποχρέωση ο δημόσιος λόγος να μην γίνει βάλτος φημών από αυτούς που κάνουν καριέρα δηλητηριάζοντας τη σκέψη των πολιτών. Χυδαία τοξικότητα που δεν θα μας βρει απροετοίμαστους», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που μπορεί να μεταφράζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε οφέλη για τη χώρα.

Αναφερόμενος στις κάλπες των ευρωεκλογών είπε ότι ο Ιούνιος θα είναι καθοριστικός όχι μόνο για την επόμενη ημέρα στην Ευρώπη αλλά για τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας.

«Σας κοιτώ στα μάτια και απευθύνομαι με ειλικρίνεια. Δεν είναι καιρός για χαλαρή νοοτροπία αλλά για συσπείρωση. Οι επικείμενες εκλογές δεν προσφέρονται για αδιαφορία, αδράνεια ή αποχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε σε όσους σκέφτονται δήθεν μηνύματα διαμαρτυρίας ότι τα νιώθει πριν φτάσουν στην κάλπη και πως συχνά η απερίσκεπτη ψήφος γίνεται συχνά ψήφος αψήφιστη.

«Έχουμε χρέος να απαντάμε στον μηδενισμό χωρίς να αρνούμαστε αστοχίες αλλά πείθοντας ότι δεν υποτασσόμαστε σε αυτές. Ζητούμε από τους πολίτες να πουν ένα μεγάλο ναι στη σταθερότητα, στη συνέχεια και στη σιγουριά», συνέχισε.

«Η ΝΔ είναι η παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015. Να συσπειρωθούμε και να ενωθούμε όπως το κάναμε στις εκλογές του περασμένου Μαΐου και του περασμένου Ιουνίου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ.

«Ανοιγόμαστε σε όλη τη χώρα. Περιγράφουμε τις κατακτήσεις που δεν πρέπει να κινδυνεύσουν και τις πολλές μικρές νίκες γύρω μας. Σε ο,τι με αφορά δηλώνω πρώτος παρών στην ωραία μας εκστρατεία. Έχω καθήκον ως πρωθυπουργός να οδηγήσω την Ελλάδα εκεί που της αξίζει. Ως πρόεδρος της ΝΔ έχω δεσμευτεί και υπογράψει μαζί σας συμφωνία αλήθειας η παράταξη μας να γνωρίζει μόνο νίκες», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θα μείνω πιστός και στις δυο αποστολές μου. Ακλόνητη απόφαση μας να προχωρήσουμε μπροστά μας. Τα μπλε λάβαρα της ΝΔ ενώνονται με τη μπλε σημαία της Ευρώπης. Ξεκινάμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ένα κόμμα που χτίζει το σήμερα με το βλέμμα στο αύριο. Ερχόμαστε από πολύ μακριά, πηγαίνουμε πολύ μακριά. Ας κάνουμε τη νίκη στις ευρωεκλογές καινούργιο ξεκίνημα για την πατρίδα», τόνισε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του την πρώτη ημέρα του 15ου συνεδρίου της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.