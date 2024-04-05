Συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μαρία Σαράφογλου είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΕΣΕΕ «Future of Retail».

Με φόντο τη σημερινή απόφαση του ΣτΕ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, επισήμανε ότι πρόκειται για ιστορική απόφαση «γιατί αποδεικνύει ότι υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα, όσο και να το υπονομεύει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Δεν το λέω γιατί με αφορά προσωπικά. Αφορά την πατρίδα μας, είναι ένα μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά το ψήφισμά του, ότι υπάρχει κράτος δικαίου, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια κυβέρνηση που το προσβάλλει γιατί όχι μόνο οργάνωσε τις υποκλοπές με παράνομα λογισμικά που πούλησαν σε καθεστώτα χωρών της Αφρικής, αλλά και γιατί προσπάθησαν να συγκαλύψουν αυτό το σκάνδαλο. Επέβαλε το αμερικανικό δημόσιο κυρώσεις στην Intellexa, αλλά ο άνθρωπος που υπέγραψε τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα στην Αφρική, από γενικός γραμματέας στο υπουργείο Εξωτερικών έγινε γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς τι θα κάνει μετά την ενημέρωση που θα του παράσχει η ΑΔΑΕ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Θα ενημερώσω τον ελληνικό λαό. Θέλω στη θέση μου να έρθει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας. Έζησα αυτό που ζουν σε χώρες fail state της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής: Το θύμα να γίνεται θύτης. Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη και να μάθω τι έγινε από τη δικαιοσύνη, έγινα ο “θύτης”. Διέδιδαν από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πάω να μου πει “στο αυτί” ο κ. Γεραπετρίτης τον λόγο της παρακολούθησης γιατί τάχα φοβάμαι κάτι κλείνοντας το μάτι σε διάφορα “πρακτοριλίκια”. Κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασσελάκης έλεγαν ότι είμαι “εκβιαζόμενος” και πως δεν έχω κάνει νομικές κινήσεις, ενώ τις έχω κάνει όλες. Μηνυτήριες αναφορές σε Δημητριάδη, Βλάχου, Διοικητή της ΕΥΠ , προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν μπορεί σε ένα κράτος δικαίου, αντί να προστατεύεται το θύμα, να εμφανίζεται ως θύτης. Σήμερα λοιπόν όλα αυτά κατέπεσαν. Και επιπλέον πρέπει να γίνει αντιπαραβολή της λίστας Predator – ΕΥΠ, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το Μέγαρο Μαξίμου για κάποια χρόνια ήταν το κέντρο των υποκλοπών. Εκεί ήταν η ΕΥΠ, εκεί έγινε ο σχεδιασμός με το Predator. Ήταν ντροπή για την ελληνική Δημοκρατία, αλλά πάνω απ’ όλα ντροπή για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που επέτρεψε οι πρακτικές των δεκαετιών του ’50 και του ’60, να υιοθετηθούν ξανά μετά από 50 χρόνια Μεταπολίτευσης».

Μιλώντας για τον στόχο των ευρωεκλογών και τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα, ισχυρή, προοδευτική αξιωματική αντιπολίτευση για το καλό της πατρίδας μας. Για εμένα είναι εθνική ζωτική ανάγκη η χώρα να έχει σοβαρή, αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση για να σταματήσει να κάνει παρέλαση αλαζονείας η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας πω ότι δεν μου αρέσει να αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, παρόλο που τους χρειάζεται πολλές φορές, όπως έγινε πέρυσι, αλλά είμαι δυστυχώς κατά έναν “διαβολικό” τρόπο αυτός που πλήττεται πάντα από αυτές. Κατεβαίνω για αρχηγός το 2017, βγαίνει η πρώτη δημοσκόπηση, έβδομος. Το 2021, τρίτος και καταϊδρωμένος στις δημοσκοπήσεις και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλεγόταν ο κ. Λοβέρδος. Κατά ένα “μαγικό” τρόπο πάλι δεν επιβεβαιώθηκαν. Εκλογές του 2023, οι τελευταίες δύο μεγάλες δημοσκοπήσεις έδειχναν το ΠΑΣΟΚ στο 8% και στο 9% αντίστοιχα, τον ΣΥΡΙΖΑ στο 26% και στο 27%. Όμως, η διαφορά των περίπου 19 μονάδων, τελικά ήταν 9! Αυτά δεν τα λέω για να πλήξω το κύρος των δημοσκοπήσεων, το λέω γιατί έχω μάθει να αγωνίζομαι και να νικάω, με τη βοήθεια του απλού κόσμου, που θέλει αλλαγές και με εμπιστεύεται γιατί η πολιτική μου πορεία, είναι πολιτική πορεία αυτονομίας από τα συμφέροντα, δίπλα στον πολίτη. Και αυτό ζητώ σήμερα από την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα: να με εμπιστευθεί. Δεν είμαι ούτε γόνος απ’ τα τζάκια, ούτε εφεύρημα ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Είμαι ένας από εσάς και θα αγωνιστώ να πάει η πατρίδα μας μπροστά, χωρίς να λογαριάσω ποτέ ούτε στιγμή το πολιτικό κόστος».

«Το πρώτο επίδικο των ευρωεκλογών είναι ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση για να έχει την πρωτοβουλία να φτιαχτεί το μέτωπο απέναντι στη συντηρητική παράταξη και να έχουμε ένα υγιές πολιτικό σύστημα, κεντροαριστερά – κεντροδεξιά όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, που θα εναλλάσσονται με δημοκρατικούς όρους στην εξουσία και δεν θα έχει κανείς το μονοπώλιο άρα και την αλαζονεία της εξουσίας. Και το δεύτερο επίδικο, είναι ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί συνεχώς να κοροϊδεύει τους πάντες. Κοροϊδεύει τους μικρομεσαίους στα φορολογικά, κοροϊδεύει τους πιο ευάλωτους στις συντάξεις, κοροϊδεύει τους ασθενείς με τα νοσοκομεία, κοροϊδεύει τους φοιτητές με την παιδεία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Πρέπει επιτέλους να νιώσει ότι υπάρχει ισχυρός αντίπαλος πόλος» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς γιατί να είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα, ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε: «Γιατί εάν είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα, θα γίνει ο πυρήνας της δημοκρατικής παράταξης για να υπάρχει πραγματικός αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη. Κι έχω ένα ασφαλές επιχείρημα. Η δική μου αντιπολίτευση είναι και προοδευτική και ρεαλιστική και φέρνει αποτελέσματα. Το ότι η Golden Visa στις λαϊκές συνοικίες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, όπου εξαγόραζαν πολίτες τρίτων χωρών τα σπίτια των φτωχότερων Ελλήνων για να πάρουν Golden Visa, πήγε από 250.000 και 400.000 ευρώ στις 800.000 ευρώ είναι μια νίκη της προγραμματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ. Αναγκάσαμε την κυβέρνηση, με πίεση, με εκστρατείες στην κοινωνία, να φέρει τη Golden Visa σε ένα επίπεδο που να μην πλήττεται το σπίτι του φτωχού Έλληνα και της μεσαίας τάξης».

Αναφερόμενος στη μείωση της αγοραστικής δύναμης ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή η ακρίβεια φτάνει σε τέτοια επίπεδα, που υπονομεύει μακροπρόθεσμα την καθημερινότητα του ελληνικού λαού και δείχνει ότι η οικονομία μας δεν έχει γίνει ανθεκτική. Γιατί οι επιπτώσεις της ακρίβειας είναι πολλαπλάσιες απ’ ότι στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν μπορεί να πανηγυρίζει μια κυβέρνηση ότι είναι επιτυχημένη, όταν η αγοραστική δύναμη του λαού είναι η δεύτερη απ’ το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρώτη χειρότερη στη ζώνη του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποτύχει παταγωδώς».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εξυπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς.

«Δεν μπορεί να πηγαίνει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ένα fund κι ένα πανεπιστήμιο και να καταθέτουν αίτηση για να κάνουν πανεπιστήμιο πριν την ψήφιση του νόμου. Άρα ήξεραν πώς θα γίνει ο νόμος. Αυτό δεν είναι διαπλοκή; Στα θέματα της ενέργειας, το γεγονός ότι πρόπερσι τον Δεκαπενταύγουστο δόθηκε όλος ο ελεύθερος χώρος του δικτύου σε ισχυρά συμφέροντα, δεν είναι διαπλοκή; Ποιοι έπρεπε να πάρουν αυτό τον χώρο; Οι μεταποιητές, οι μικρομεσαίοι, οι ενεργειακές κοινότητες για να κάνουμε δίκαιη πράσινη μετάβαση. Άρα εδώ έχουμε μια στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού, που είναι η διαπλοκή με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα -δεν το λέω με όρους διαφθοράς, αλλά με πολιτικούς. Κι επειδή έχει συνηθίσει σε αυτή τη διαπλοκή, έχει γίνει δεύτερη φύση της κυβέρνησης, ένα άρθρο του “Βήματος” κι ένα της “Καθημερινής”, τον έκαναν “τούρμπο” και κατήγγειλε συμφέροντα ότι πάνε να τον ρίξουν κι ότι τάχα είμαι εγώ πίσω από όλα αυτά. Όμως το ίδιο βράδυ στο σπίτι των συγκεκριμένων συμφερόντων δεν ήταν ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παναγιώτης Δουδωνής ή ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ήταν οι δύο στενότεροι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη. Όταν το αποκάλυψα στη Βουλή μετά το άρθρο μιας ιστοσελίδας, τους εξανάγκασε σε παραίτηση, όπως έκανε και με τον ανιψιό του στις υποκλοπές, γιατί πολύ απλά όλοι φταίνε, όλοι ξέρουν, πλην αυτού που καθοδηγεί τα πάντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

