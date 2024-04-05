Κουτσούμπας: «Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση»

«Πιο δυνατό ΚΚΕ, πιο δυνατοί αγώνες αντεπίθεσης για το δίκιο των λαών μας» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, με θέμα : «Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση - Σπάμε τα δεσμά της ΕΕ. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, του λαού».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε ότι «στην κάλπη της 9ης Ιούνη δεν κρίνεται η κυβερνητική 'σταθερότητα'», όπως θα ισχυριστεί οδεύοντας προς τις ευρωεκλογές η ΝΔ, ενώ «δεν έχει λόγο να ενδιαφέρεται ο λαός για το ποιο από τα δύο κόμματα - ναυάγια της σοσιαλδημοκρατίας, θα βρεθεί μπροστά, στην μεταξύ τους κούρσα, παίζοντας τους μελλοντικούς κυβερνητικούς δελφίνους της συμφοράς».

«Κρίνεται μόνο ένα πράγμα: Αν θα δυναμώσει στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά το ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ. Αν θα γίνει πιο ισχυρό το εργατικό-λαϊκό αντίπαλο δέος απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Αν θα δυναμώσουν οι δυνατότητες αποκάλυψης της ΕΕ, των σχεδιασμών και των κατευθύνσεων της στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν, με λίγα λόγια, θα ενισχυθεί πολύ περισσότερο το ΚΚΕ».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ υποστήριξε ότι ο λαός, με την ψήφο στο ΚΚΕ, «θα αποδείξει ότι δεν έχει δώσει καμιά λευκή επιταγή στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη για να τσακίζει τα δικαιώματά του, κουνώντας το δάχτυλο του 41% που ήδη φαντάζει μακρινό παρελθόν, αν και έχουν περάσει μόλις 8 μήνες», ενώ χαρακτήρισε «συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση» τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και «σκύλο που γαυγίζει και δε δαγκώνει» την Ελληνική Λύση και όπως και άλλα κόμματα, που «όλα όσα πήραν θέσεις εξουσίας, έγιναν 'αρνάκια', που τηρούν ευλαβικά τις δεσμεύσεις στην ΕΕ".

«Η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση, ζούμε τα αποτελέσματα της ίδιας πολιτικής με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς. Οι 16 εκατομμύρια άνεργοι της ΕΕ θα μπορούσαν να σας το βεβαιώσουν. Στην ΕΕ της δήθεν «αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας», σε 10 κράτη - μέλη απαγορεύεται ο συνδικαλισμός, σε περισσότερα από 15 κράτη ισχύουν μέτρα απαγόρευσης, παραβίασης του δικαιώματος στην απεργία. Στην ΕΕ που αποθεώνουν, ο αντικομμουνισμός και η θεωρία 'των 2 άκρων' είναι επίσημη πολιτική» είπε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε:

«Και μετά απορούν κάποιοι, γιατί όπου βρεθούν και όπου σταθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την αναπαράγουν με αισχρό τρόπο. Και να πούμε εδώ στους κυρίους και τις κυρίες της 'Νέας Αριστεράς', ότι κανείς σας δεν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί διαφωνούσε στην αναπαραγωγή της θεωρίας 'των 2 άκρων'. Σε αυτά συμφωνούσατε όλοι μαζί. Σε άλλα τα χαλάσατε… στις καρέκλες».

«Δεν γίνεται, κύριε Βελόπουλε, και να είσαι δήθεν απέναντι στη διαπλοκή και τις ρεμούλες', και να υπερψηφίζεις μαζί με ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μετά το ξέσπασμα του «Qatar-Gate», το ψήφισμα για τις 'ομάδες συμφερόντων' στο Ευρωκοινοβούλιο» συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας και, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Το ΚΚΕ είναι περήφανο γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που για δεκαετίες και ειδικά τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτει το πιο αποκρουστικό και επικίνδυνο πρόσωπο της ΕΕ. Αυτό του πολέμου και της εμπλοκής της σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Και αυτό θα συνεχίζουμε να κάνουμε, μαζί με άλλους αγωνιστές κι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εξοργίζονται όταν ακούν τον αμερικανόφερτο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ 'ιερή αμυντική συμμαχία'. Έλεος. Τέτοια πράγματα ούτε βουλευτές της ΕΡΕ της δεκαετίας του '50 δεν τα έλεγαν».

Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι «η 'λαμπερή βιτρίνα' της ΕΕ, που προσπάθησαν να χτίσουν, θρυμματίστηκε ακόμα περισσότερο την προηγούμενη δεκαετία» και «το 'απάνεμο λιμάνι' του ευρώ, αποδείχθηκε 'ανταριασμένη θάλασσα' για το λαό», με την αγοραστική του δύναμη συνεχώς να μειώνεται και με τον λυσσαλέο ανταγωνισμό των μονοπωλίων να αυξάνεται, και πρόσθεσε:

«Η 'ανάπτυξη' στην ΕΕ οδήγησε πάνω από 95 εκατομμύρια Ευρωπαίους να είναι σήμερα στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η δε 'πράσινη ανάπτυξη' σημαίνει πανάκριβη ενέργεια για τον λαό».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σημείωσε, ότι στη χώρα μας έκλεισαν πρόσφατα επτά βιομηχανικές μονάδες, με πιο πρόσφατη μια βιομηχανία, με εργοστάσια σε Κιλκίς και σε Θεσσαλονίκη, ενώ επέκρινε επίσης την παραχώρηση λειτουργίας και συντήρησης της Εγνατίας Οδού σε ανάδοχο και την αύξηση των διοδίων, ως «αποτέλεσμα πολιτικής διαδοχικών κυβερνήσεων, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ», λέγοντας: «Ο λαός είδε μόνο αύξηση του πληθωρισμού, το εισόδημά του να εξαφανίζεται μέρα με τη μέρα, είδε pass που δεν έφταναν ούτε για πασατέμπο».

Ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε ότι πίσω από την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τις ατομικές συμβάσεις, την κατάσταση στη δημόσια υγεία, την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, αλλά και «πίσω από προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών» βρίσκεται η πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών και της πολιτικής του "κόστους- οφέλους" της ΕΕ, την οποία, όπως είπε, «ξεπλένουν» τα άλλα κόμματα «όλοι μαζί, διαρκώς, με ένα ατέλειωτο 'blame game' και πρόσθεσε:

«Γιατί η πολιτική της ΕΕ, που οδήγησε στη διάλυση του σιδηρόδρομου δεν 'έπεσε από τον ουρανό'. Τη συνδιαμόρφωσαν, την εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφισαν όλα τα αστικά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά, φιλελεύθερα και ακροδεξιά κόμματα, στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα στην ελληνική Βουλή. Το ίδιο κάνουν και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ υπενθύμισε τους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες των προηγούμενων μηνών απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, από τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους φοιτητές «και ας τους ονόμαζε πότε 'κλέφτες', πότε 'ταραξίες', μέχρι και επίδοξους συνεχιστές του Οπενχάιμερ, εδώ στο ΑΠΘ» και ισχυρίστηκε ότι «τα επιτελεία του συστήματος δεν κρύβουν την ανησυχία τους», καθώς η αντιλαϊκή πολιτική και «τα σύννεφα του πολέμου, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες στην ευρωπαϊκή οικονομία» δημιουργούν ένα «εκρηκτικό μίγμα».

«Τι φοβούνται λοιπόν; Ότι όλα αυτά μπορεί να συνεχίσουν να τροφοδοτούν το ρεύμα αμφισβήτησης , που θα εκφραστεί με εκ νέου αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές» είπε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε:

«Οι ίδιοι ομολογούν ότι φοβούνται μια νέα άνοδο του ΚΚΕ. Δεν γίνεται, λένε, να είναι τρίτο κόμμα το ΚΚΕ και να πολλαπλασιάζονται οι αγώνες, οι κινητοποιήσεις, όσο είναι ανοιχτά όλα τα ζητήματα πρώτης γραμμής, όπως η ακρίβεια, η υγεία, η παιδεία, ο πόλεμος. Ομολογούν ότι το ΚΚΕ τους δημιουργεί πρόβλημα, τους δυναμιτίζει τα αντιλαϊκά συναινετικά σχέδια….. Το ΚΚΕ, λοιπόν, τους 'χαλάει τη σούπα', γι αυτό οργανώνουν μέχρι και απεγνωσμένες μέχρι γελοιότητας επιθέσεις εναντίον του, που τους γυρνούν μπούμερανγκ. Ε, ας τους χαλάσουμε κι εμείς όλα αυτά τα σχέδια. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό και στην Ευρωβουλή. Με χιλιάδες πιο πολλά κόκκινα ψηφοδέλτια στην κάλπη της 9ης Ιούνη. Με το ΚΚΕ ακόμα πιο ψηλά, για να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αποδείχτηκε πλέον, ότι η μόνη ψήφος που τη βρίσκεις άμεσα την επόμενη μέρα μπροστά σου, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Είναι η ψήφος που άμεσα μετατρέπεται σε διεκδίκηση, σε αγώνα, σε δυνάμωμα της οργάνωσης του λαού».

