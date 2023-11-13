Το Συμβούλιο των Υπουργών συμφώνησε σήμερα στην παράταση, έως το τέλος του 2027, ενός μεταβατικού μέτρου που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη μίσθωση πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, έως ότου τεθεί σε λειτουργία ένας μελλοντικός, μόνιμος πυροσβεστικός στόλος της ΕΕ.

Η απόφαση θα δημοσιευθεί πλέον στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της.

Το 2019, το rescEU δημιουργήθηκε ως αποθεματικό ευρωπαϊκών ικανοτήτων πολιτικής προστασίας που παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τους πολίτες όταν καταστροφές - όπως οι πυρκαγιές - κατακλύζουν τις υπάρχουσες ικανότητες αντίδρασης. Αυτές οι ικανότητες του μηχανισμού rescEU περιλαμβάνουν ένα στόλο πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μέχρι την πλήρη διαθεσιμότητα του πυροσβεστικού στόλου rescEU, η Επιτροπή μπορεί, για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, να παράσχει χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για τη μίσθωση πυροσβεστικών αεροπλάνων.

Δεδομένου ότι η αγορά αεροσκαφών υψηλής εξειδίκευσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2024, έπρεπε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για την ενοικίαση αεροπλάνων και ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

