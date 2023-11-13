Eπίθεση στον Ευκλείδη Τσακαλώτο εξαπολύει με ανάρτησή του στο Facebook o Παύλος Πολάκης, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το «μαξιλάρι» 37 δισ. της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ «θα μπορούσε και έπρεπε να είναι πολύ μικρότερο».

«Όταν κάποιοι το λέγανε από χρόνια αλλά και στις προεκλογικές ομιλίες πως το "μαξιλάρι" θα μπορούσε και έπρεπε να είναι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, ήμασταν εκτός γραμμής», αναφέρει χαρακτηριστικά, και προσθέτει:

«Όταν κάποιοι έβγαζαν στη φόρα τον Στουρνάρα και τη σύζυγο του για τη Novartis και το ΚΕΕΛΠΝΟ ή για τις διαγραφές δανείων στους εφοπλιστές που δεν παρενέβαινε όπως όφειλε η Τράπεζα της Ελλάδας, ο Τσακαλώτος τον ξαναπρότεινε για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας».

«Τώρα θα βγουν πολλά στην επιφάνεια (και δεν θα βοηθήσει ο ινδουισμός)», δηλώνει με emojis «κλαίω από τα γέλια» ο κ. Πολάκης, για την αναφορά Τσακαλώτου στην Μπαγκαβατ Γκίτα, ένα από τα σημαντικότερα ιερά κείμενα του Ινδουϊσμού.

«Όπως διαβάζουμε στο Bhagavad-Gita είναι καλύτερο να υπηρετεί κάνεις το δικό του καθήκον (dharma), έστω κι ατελώς, παρά το καθήκον κάποιου άλλου, έστω και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» τόνιζε ο κ. Τσακαλώτος.

