Κασσελάκης: Η αιτία της ακρίβειας σχετίζεται με την κυβερνητική πολιτική

Την ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές μέσω της ρύθμισης της αγοράς τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα εκεί.

«'Αλλη μία επίσκεψη σε άλλη μία Ανεξάρτητη Αρχή που είναι υποστελεχωμένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 60% υποστελεχωμένη παρά την υψηλή κατάρτιση που χρειάζεται το έργο της και παρά την εξαιρετικά υψηλή απόδοση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού που φέρνει πολύ μεγάλη απόδοση στον καταναλωτή και στον φορολογούμενο», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για ολόκληρη «αλυσίδα μη αποδοτικού κράτους» και φέρνοντας ως παράδειγμα και τον ΑΣΕΠ και ότι «δεν γίνονται προκηρύξεις» , με αποτέλεσμα τα «ολιγοπώλια» να λειτουργούν « χωρίς φραγμούς».

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ κάνουν μια ηρωική προσπάθεια με χαμηλές απολαβές για να φέρουν όσο πιο πολλή υγεία και ρύθμιση στις αγορές, αλλά δεν είναι οι ίδιοι η αιτία της ακρίβειας. Η αιτία της ακρίβειας σε κάθε έκφανση της ζωής του Έλληνα πολίτη από τα καύσιμα μέχρι τα τρόφιμα και το ρεύμα, είναι δομική και ανήκει στη φιλοσοφία δυστυχώς της κυβερνητικής πολιτικής η οποία δεν επεμβαίνει», τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

«Έχουμε καταθέσει προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση θα καταθέσουμε κι άλλες. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι. Η κυβέρνηση και ο κ. Σκρέκας δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Αντιθέτως αν ήθελαν, να φέρουν φως στον ανταγωνισμό της αγοράς, να έκαναν τα πάντα για να στελεχωθεί η συγκεκριμένη αρχή άμεσα και επίσης να μεταφερθεί σε μια κτιριακή υποδομή την οποία αναζητούν», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

