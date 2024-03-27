ΣΥΡΙΖΑ: Στη Βουλή έπεσαν οι μάσκες - Όψεις του ίδιου νομίσματος Μητσοτάκης και Καραμανλής

"Σήμερα στη Βουλή έπεσαν οι μάσκες. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμανλής είναι και επισήμως πια οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

"Ο ένας μίλησε εξ ονόματος του άλλου, με τη βεβαιότητα της αιώνιας αλληλεγγύης ανάμεσά τους. Άλλωστε, γνωρίζουν καλά ότι η τύχη του ενός είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τύχη του άλλου. Μαζί πορεύτηκαν εξ αρχής με στόχο τη συγκάλυψη, μαζί θα συνεχίσουν μέχρι τελικής πτώσης. Τα δυο μεγάλα τζάκια της Δεξιάς με port parole - συνήγορο υπεράσπισης τον ακροδεξιό Βορίδη δίνουν ρεσιτάλ πολιτικού κυνισμού και αθλιότητας" δηλώνει η αξιωματική αντιπολίτευση.



"Το έγκλημα των Τεμπών θα διαλευκανθεί, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες τους να το συγκαλύψουν. Η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί λαϊκό αίτημα που δεν θα αφήσουμε να καεί στα τζάκια της Δεξιάς και στις θεωρίες συνωμοσίας της Ακροδεξιάς" καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

