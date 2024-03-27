«Ο αντιπολιτευτικός οίστρος οδηγεί σε μία απεγνωσμένη και έξαλλη αντιπολίτευση. Αν θεωρητικά ψηφιστεί η πρόταση δυσπιστίας, το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο ότι θα έχει πέσει η κυβέρνηση που έχει αναστηλώσει το κύρος της χώρας. Αλλά και ότι θα κληθεί να κυβερνήσει μία αντιπολίτευση τοξική και χωρίς κανένα σχέδιο!»

Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε Τετάρτη στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. «Η αντιπολίτευση, τόνισε, παραβιάζει βασικούς κανόνες άσκησης της πολιτικής που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αγνοεί το τεκμήριο της αθωότητας και αδιαφορεί για τους κανόνες μίας δίκαιης δίκης. Δεν νοιάζεται τόσο για τα θύματα όσο για τις δημοσκοπήσεις!».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι συγκλονισμένος, κανείς που να μην έχει σκεφτεί ότι τα παιδιά στο τρένο θα μπορούσαν να ήταν και δικά του παιδιά. Και κανείς δεν πιστεύει πως δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες - και πάντως όχι η κυβέρνηση. «Τις ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο τότε Υπουργός Μεταφορών ο οποίος υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Αλλά δεν υπάρχει και κανείς που να μην πιστεύει ότι στο δυστύχημα των Τεμπών, τα ανθρώπινα λάθη έπαιξαν καθοριστική σημασία. Καθώς το βράδυ εκείνο παραβιάστηκε 7 φορές ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας του ΟΣΕ μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Εγώ ο ίδιος έχω ακούσει με τα αυτιά μου βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική Επιτροπή να το παραδέχονται», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο μόνος κερδισμένος από ενδεχόμενη συγκάλυψη των ευθυνών για αυτή την τραγωδία είναι σε καθαρά πολιτικό επίπεδο η αντιπολίτευση. «Σίγουρα όχι οι οικογένειες των θυμάτων και επίσης σίγουρα όχι η κυβέρνηση. Διότι οι πολίτες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θέλουν να μένει καμία σκιά σε τέτοιες υποθέσεις. Και τιμωρούν όποιον επιχειρήσει κάτι τέτοιο».

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι - σε αντιδιαστολή - η Νέα Δημοκρατία για το Μάτι κατήγγειλε μεν τις κυβερνητικές ευθύνες, λάθη και παραλείψεις, αλλά δεν ζήτησε να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες Υπουργών ούτε κατήγγειλαν οι ευρωβουλευτές της το θέμα σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα. «Ούτε η Νέα Δημοκρατία το είχε κάνει. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά είχε διανοηθεί τέτοια πράγματα. Αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ, που τώρα κάνει άλλα! Όλα τα θύματα είναι θύματα και όλες οι οικογένειες είναι πονεμένες. Είναι ξεκάθαρο για μένα, ότι αυτή η αδίστακτη δημαγωγία δεν υπηρετεί τίποτα άλλο παρά μικροκομματικές ανάγκες! Οι οικογένειες των θυμάτων δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από μία τέτοια αντιπολίτευση. Που δεν νοιάζεται τόσο για τα θύματα όσο για τις δημοσκοπήσεις», σημείωσε. «Οι ελπίδες όλων μας -και οι δικές μας, καθώς δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από εσάς- είναι στην Δικαιοσύνη. Μια Δικαιοσύνη που θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα διεξάγει μία δίκαιη δίκη!»

Σε σχέση με τα θεσμικά ζητήματα τα οποία θίγονται και στην τελευταία έκθεση της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε τα εξής:

«Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έχουν γίνει λάθη ή ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Για το δε ζήτημα των υποκλοπών, έχω μιλήσει εγώ ο ίδιος, από αυτό εδώ το βήμα της Βουλής και έχω ξεκαθαρίσει την άποψή μου. Και δεν έχω παρά να επαναλάβω όσα είχα και τότε σημειώσει! Χωρίς να αλλάζω λέξη!»

Πρόσθεσε όμως ότι θα πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα που περιλαμβάνει:

-Την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου το 2023 στην ΕΕ που μιλάει με εξαιρετικά θετικό τρόπο για την Ελλάδα!

-Την έκθεση της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), που σημειώνει τη βελτίωση της κατάστασης στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια!

-Την έκθεση του Economist για την ποιότητα της Δημοκρατίας, που κατατάσσει την Ελλάδα στις 20 καλύτερες Δημοκρατίες του κόσμου!

«Είναι, άραγε, όργανό μας ο Economist; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Το Συμβούλιο της Ευρώπης;» διερωτήθηκε και κατέληξε:

«Δεν είναι η ώρα η χώρα να διχαστεί, ούτε να παίξει με το μέλλον της. Είναι αντίθετα η ώρα να προχωρήσει ενωμένη μπροστά!

Εμείς με σοβαρότητα, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, διορθώνοντας όπου είναι αναγκαίο τα όποια λάθη μας.

Η αντιπολίτευση προσπαθώντας επιτέλους να γίνει λιγότερο αναξιόπιστη και βάζοντας στην άκρη τη διαρκή ψευδολογία και τον ακραίο λαϊκισμό.

Και η χώρα χωρίς να σπαταλήσει την πρόοδο των τελευταίων ετών.

Οι Έλληνες έχουμε κάνει στροφή στην υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα. Και θα επιμείνουμε στη μόνη πολιτική δύναμη που σήμερα εγγυάται ένα ασφαλές μέλλον για την Ελλάδα και τους Έλληνες: τη Νέα Δημοκρατία!»

Απαντώντας εξάλλου στις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που ακολούθησαν, ο κ Χατζηδάκης σημείωσε τα εξής:

Για τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ (Ε.Τσακαλώτο):

-Προφανώς δεν έγιναν όλα τέλεια στον ΟΣΕ. Αλλά σε κάθε προσπάθεια εξυγίανσης τα κόμματα της αριστεράς ήταν απέναντι, οπαδοί της ακινησίας.

-Στην ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν κάτω από το μισό της ΕΕ, σήμερα είμαστε πάνω από το διπλάσιο. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε φτάσει στο τέλος του πίνακα στις επενδύσεις, την τελευταία 4ετία έχουμε σημειώσει ρεκόρ εικοσαετίας ιδίως στις ξένες επενδύσεις. Ειδικά στην οικονομία, δεν μπορεί η αριστερά με την τραγελαφική διαχείριση που έκανε να κάνει και τον εισαγγελέα σήμερα.

Για τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ (Μ.Κατρίνης):

-Έχω μιλήσει πέντε φορές για τις υποκλοπές από αυτό το βήμα. Και σήμερα μίλησα χωρίς να προκληθώ. Οι ψηφοφόροι σας μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματα τους, αν οδηγείτε το κόμμα σας στην Συριζοποίηση.

Για τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης (Κ.Χήτας):

-Εμείς δεν έχουμε μαγικές συνταγές, τις μαγικές συνταγές τις διαθέτει το κόμμα σας. Όλα αυτά που λέτε για την οικονομία πηγαίνετε να τα πείτε στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, στη Δραπετσώνα, στη Νέα Ιωνία, το Περιστέρι και το Αιγάλεω. Τα λαικά στρώματα και οι εργαζόμενοι που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία κάποιο λόγο είχαν. Πάει πολύ με την κατ’ επάγγελμα υποστήριξη των λαϊκών συμφερόντων!

