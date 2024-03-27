Ανδρουλάκης για Μιχάλη Χαραλαμπίδη: Αποχαιρετώ έναν ρομαντικό αγωνιστή

Συλλυπητήρια δήλωση έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τον θάνατο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη.

«Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και εκ των συντακτών της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Κινήματος, δεν είναι πια κοντά μας», τόνισε χαρακτηρίζοντας τον βαθιά δημοκράτη, πατριώτη και ιδεολόγο που χάραξε μια πολιτική διαδρομή, που χαρακτήριζε το ήθος και η συνέπεια.

Συνόψισε πως ο Χαραλαμπίδης, πρωτοστάτησε και πέτυχε το 1994 να αναγνωριστεί η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας από το ελληνικό κοινοβούλιο.

«Αποχαιρετώ έναν ρομαντικό αγωνιστή με συγκίνηση και σεβασμό», κατέληξε

Πηγή: skai.gr

