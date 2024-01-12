Το σχέδιο προγραμματικών θέσεων έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

«Το Σχέδιο Προγραμματικών Θέσεων παρά τα στενά χρονικά περιθώρια, υποδηλώνει τη δέσμευση για την τήρηση του συμφωνημένου οδικού χάρτη για έναν ουσιαστικό προσυνεδριακό διάλογο και τη διεξαγωγή του έκτακτου Συνεδρίου στις 23-25 Φεβρουαρίου. Επίσης, αποδεικνύει ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε αυτήν τη νέα φάση επανεκκίνησης της πορείας του με συσπείρωση, ανανέωση και ανασυγκρότηση επιβεβαιώνει τις αρχές και τις αξίες του, τις πολιτικές και κοινωνικές αναφορές του. Αναδεικνύει τις σημαντικές παρακαταθήκες του και ταυτόχρονα κάνει με τόλμη αυτοκριτική στην πορεία του.

Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις απαιτεί έναν προγραμματικό ορίζοντα που εκτείνεται πολύ πέρα από όσα μπορέσαμε να εφαρμόσουμε 2015-2019 σε συνθήκες εξωτερικού καταναγκασμού και δημοσιονομικών περιορισμών.

Επικαιροποιεί τις προγραμματικές του κατευθύνσεις και δίνει απαντήσεις στα κρίσιμα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές και ευρωπαϊκές εξελίξεις και οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

Δηλώνει τον στόχο του ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τη δέσμευση του μετασχηματισμού του σε ένα πραγματικά ανοικτό, μαζικό, ευρωπαϊκό, δημοκρατικό, οικολογικό κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς που εκφράζει την προοδευτική παράταξη και δίνει την προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που αποτελεί μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της ευρωπαϊκής Αριστεράς, ηγείται της προσπάθειας προοδευτικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αγωνίζεται για τη νικηφόρα πορεία στις ευρωεκλογές, για την αλλαγή των ευρωπαϊκών συσχετισμών και μία Δημοκρατική, Κοινωνική και Πράσινη Ευρώπη!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.